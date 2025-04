Mladi umetnik staro železo spreminja v mojstrovine (FOTO)

Cerklje na Gorenjskem • Jaka Globočnik je 25-letni umetnik, kovač in strojni inženir iz Cerkelj na Gorenjskem. Pred mesecem je dokončal leva iz odpadnih kovinskih delov, ki jim je tako vdihnil novo življenje, obliko in vrednost.

Jaka je že od mladih nog rad pomagal v očetovi kovaški delavnici v Cerkljah, kjer so ga navduševale številne umetnine, a sam si je vedno želel ustvarjati po svoje. Začel je izdelovati svečnike, nato podkve, skozi leta pa je izpopolnjeval tehniko in razvijal lasten slog.

25 let ima mojster Jaka.

Med njegovimi prepoznavnejšimi izdelki so kovinske vrtnice, ki so pritegnile tudi naročnike unikatnih umetnin. Kot serviser koles v podjetju A2U pa se je lotil izdelave mojstrovin tudi iz odpadnega materiala. »Moj prvi izdelek je bil sprednji del ženskega telesa, narejen iz odpadnih verig, ki sem mu kasneje dodal še zadnji del, kar je vzbudilo veliko zanimanja. Sledile so realistična konjska glava, ki me je presenetila z dovršenostjo, ter kovinska čebela in muha,« pojasnjuje.

Re kot reciklaža

Njegov največji izziv doslej pa je bil kip leva v naravni velikosti. »Lev simbolizira moč, pogum in samozavest. Najprej sem na karton narisal skico, nato sem začel sestavljanje trupa, sledili so noge, glava ter na koncu mogočna griva in rep. Umetnino sem poimenoval Re, kar simbolizira reciklažo, obnovo in vnovično rojstvo. Kip je v celoti izdelan iz odpadnih kolesarskih delov – rabljenih zobnikov, verig, rotorjev, vijakov in drugih kovinskih komponent. Vsak kos sem moral obdelati, oblikovati in zvariti v mogočno skulpturo, ki tehta približno 150 kilogramov.«

Konec marca je kovinskega leva postavil na ogled v kolesarski trgovini A2U na Rudniku v Ljubljani, umetnina pa je tudi na prodaj.

Iz odpadkov je nastala tudi čudovita posoda. FOTO: Timotej Vrtnik

Leti, leti ... FOTO: Timotej Vrtnik

Sprednji del ženskega telesa je bil njegov prvi izdelek iz odpadnih kovin. FOTO: Timotej Vrtnik

Čudoviti kovani šopek FOTO: Timotej Vrtnik