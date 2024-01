Mitja Sojer - Mič: Uživa tisti, ki to zna, in ne le tisti, ki ima

Jutra najraje začenjam ...

Zgodaj, umirjeno, brez odvečnega govorjenja, s kakšno dobro staro popevko in sprehodom našega mešančka Gizma.

Če bi se še enkrat rodil, bi bil ...

Frizer ali pa hokejist.

Vodilo, ki se ga dosledno držim ...

Bodi točen, ponižen in spoštljiv.

Posebej ponosen sem ...

Na veliko družino vseh naših frizerjev in sodelavcev, s katerimi ustvarjamo zgodbo vseh naših blagovnih znamk.

Moja družina ...

Res mi veliko pomeni. Pogrešam pokojnega očeta, obema z mamo sem hvaležen, da sta mi dala ljubezen, delovne navade in mi pomagala pri karieri. Zdaj sem ponosen na ženo Urško, ki mi stoji v vseh trenutkih ob strani, in najine štiri otroke, ki so res krasni in uspešni mladi ljudje.

Kadar potrebujem navdih ...

Sem rad sam, v miru, ali pa kje na drugem koncu sveta.

Moj salon je ...

Pravzaprav jih je več in imam čisto vse rad, a bo salon na Kongresnem trgu vedno na posebnem mestu.

Sem zbiratelj ...

Lepih trenutkov in tudi kakšnih lepih stvari.

Potovanja so ...

Moj vir navdiha in sprostitve in ostanejo za vedno v meni.

Nepozaben spomin sega ...

Na mojo babico Ivo in njeno sestro Vero, ki sta naju z bratom Damjanom in najine prijatelje nadvse razvajali in crkljali.

Najboljše darilo, ki sem ga kdaj prejel ...

Moj horoskop in kuža Gizmo.

Rad se umaknem ...

V naš drugi dom na Hvaru.

Šport mi pomeni ...

Veliko. Z različnimi športi se ukvarjam in jih spremljam že od mladih nog, brez tega bi težko polno živel.

Najboljši nasvet mi je dal ...

Prijatelj, ki mi je rekel: »Uživa tisti, ki to zna, in ne le tisti, ki ima.«

Na pozno sobotno popoldne razmišljam ...

Bolj malo, ker sem ponavadi izpolnjen v krogu družine ali s prijatelji.

Ljubljana je ...

Moje mesto, moj dom, kjer se počutim fino in kamor se vedno znova rad vračam.

Trenutki s prijatelji mi pomenijo ...

Ogromno, želim si, da jih bo zmeraj več in bi trajali čim dlje.

Strigel bom, dokler ...

Bom zmogel in me bodo sodelavci prenašali. (Smeh.) Friziranje mi je resnično sprostitev in užitek.

Izziv za prihodnost ...

Da se nam Melita enkrat pridruži na dopustu na Hvaru. (Nasmeh.) Da bi se v miru brez stresov staral v družbi dobrih ljudi.

Sreča je ...

To, da si zdrav in imaš okoli sebe iskrene ljudi.