Mirela Osmanović: »Zgodbe ljudi, ki so preživeli genocid, so podobne, z enakim žalostnim izidom.«

Mirela Osmanović je v genocidu v Srebrenici leta 1995 izgubila dva brata. Poudarja, da je pogum njene mame in drugih žensk, ki so med vojno izgubile bližnje sorodnike, neverjeten in občudovanja vreden. Osemindvajsetletnica je diplomirana pravnica, kot asistentka za mednarodno sodelovanje je zaposlena v Spominskem centru Srebrenica, v katerem negujejo kulturo spomina na žrtve in njihove svojce.