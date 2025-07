Minka Gantar: Vse je povezano s hormoni

Minka Gantar je dolgoletna svetovalka za zdravo prehranjevanje in osebno rast, urednica spletnega portala Srečno življenje in avtorica več knjižnih uspešnic. Poudarja, da hormoni povezujejo čustva, misli in telo. Razkriva, kako se posebno ženske moramo naučiti prisluhniti svojim čustvom, saj ta vplivajo na hormonsko stanje. V najnovejšem priročniku Minkina kuhinja za hormonsko ravnovesje in dolgoživost z napotki in recepti pregledno in uporabno razgrinja, kako pravilno hranimo telo in obenem uravnavamo hormone – tudi v stresu, menopavzi in vsakdanji naglici. Kajti ravnovesje telesa, čustev in misli, ki se začne na krožniku, je pomemben temelj za več notranjega miru, radosti in zdravja.