Milan Mandeljc, učitelj leta 2025: »Odnos, če je iskren, nikoli ne more biti zavožen.«

Učitelj angleščine je bil med tremi superfinalisti, poleg njega sta bili to še učiteljici razrednega pouka Katja Pristušek in Mirjana Jelančič, izbran za učitelja leta 2025. Razglasili so ga na poslovnem zajtrku AmCham Slovenija in še vedno vidno ganjen je takoj po dogodku sedel pred naš mikrofon. Kakšen je vaš prvi vtis po razglasitvi? Srce bije, ne ve, kam bi se dalo, ne ve, kaj bi s temi novimi občutki, hkrati pa mu je hudo, da nista z menoj na istem mestu tudi obe kolegici. Pravzaprav bi si želel, da bi vsako leto imenovali kar trojko, ne ene osebe. Ta dogodek je neko novo okno. Skoze...