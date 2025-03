MG HS PHEV: razkošna eleganca, ki zagotavlja zanesljivo in varčno vožnjo

Splošen vtis: izjemno udoben, pameten, varčen in dinamičen. Odlična izbira za vse, ki na poti iščejo brezhibnost.

Ko sem sprejela izziv, da bom preizkusila najnovejšega MG HS PHEV, sem si zadala, da bom preverila tri ključne karakteristike tega novega šport­nega terenca.

Ker sem sicer lastnica klasičnega hibrida, me je zanimalo, kakšne so ključne prednosti priključne tehnologije in ali bom svoje dnevne vožnje lahko opravila zgolj na elektriko.

Želela sem tudi preveriti, ali je dovolj prostoren za mojo prtljago in dejavnosti celotne družine. In ne nazadnje me je seveda zanimalo, kako se bom počutila med vožnjo in kako mi pri tem pomagajo vsi napredni asistenčni sistemi. Sem prestala test navidezno nemogočega parkiranja v središču mesta?

MG HS PHEV izžareva kanček igrive prefinjenosti, ki je najbolj očitna na sprednji maski z vrhunskimi LED-žarometi. FOTO: Črt Piksi

Klasična eleganca z močnim temperamentom

Toda najprej bi rada nekaj besed posvetila njegovi zunanjosti, ki bi jo lahko na kratko opisala kot idealno oblikovno mešanico klasičnega glamurja, sodobnega minimalizma in športnega temperamenta. MG HS PHEV ima poudarjeno aerodinamično obliko z ostrimi linijami, ki so jo oblikovalci z izbranimi detajli spretno omehčali.

Avtomobil tako izžareva kanček igrive prefinjenosti, ki je najbolj očit­na na sprednji maski, kjer pridejo do izraza vrhunski LED-žarometi. Bočne linije delujejo dinamično in športno, zadek pa slogovno dopolnjuje sprednji del, a bolj umirjeno in klasično. Skupni vtis o zunanjosti je torej velik »uau« in absolutno odraža oblikovalske zahteve največjih igralcev v avtomobilski industriji.

Notranjost je prav tako prvovrsten dizajnerski dragulj: kljub dvema zelo markantnima 12,3-palčnima zaslonoma, ki se raztezata po armaturni plošči, kabina deluje izjemno umirjeno in izžareva elegantno karizmo, ki je v popolnem sožit­ju z oblikovalsko rdečo nitjo, značilno za zunan­jost avtomobila.

Po mestu zgolj na elektriko? Brez težav

Kako deluje priključni hibrid? Nadvse preprosto. Glavna razlika v primerjavi s klasičnim hibridom je seveda kabel in možnost, da MG HS PHEV čez noč priklopiš na domačo vtičnico.

V praksi je to zame pomenilo, da sem čez teden, ko avtomobil potrebujem le za vožnjo v službo in po mestu, vozila zgolj na elek­triko. Vsak dan v povprečju prevozim približno 30 kilometrov (služba in druge obveznosti), eno polnjenje baterije je zadoščalo za približno tri dni.

Skrb, kako preklapljati iz električne v hibridno vožnjo, je popolnoma odveč. FOTO: Črt Piksi

Avto sem nato priključila na domačo vtičnico in se zjutraj brezskrbno spet odpeljala v službo. Za tiste, ki doma nimajo možnosti polnjenja, ni ovir, saj se avtomobil hitro napolni na javnih polnilnicah.

Brezskrbnost se je nadaljevala tudi konec tedna, ko smo se z družino odpeljali na daljši izlet proti morju. Čeprav sem bila sprva malo skeptična, kako bom preklap­ljala iz električne v hibridno vožnjo, je bila skrb popolnoma odveč.

Avto je vse naredil namesto mene in samodejno preklapljal iz električnega v hibridni pogon. Sproti je namreč preračunaval najboljšo možnost glede na hitrost, zahteve po pospeševanju in napolnjenost baterije.

Res zna že vnaprej predvidevati različne scenarije. Vedno v prid voznika in sopotnikov.

MG HS PHEV ima kar 100 km dosega na baterijo. Z baterijo z 21,4 kWh in zmogljivo skupno pogonsko močjo 200 kW (272 KM) zagotavlja prvovrstno električno izkušnjo. Pogonska moč bencinskega motorja je 105 kW (143 KM), medtem ko je pogonska moč elektromotorja 135 kW (184 KM).

Športni terenec, ki se prilagaja svojim potnikom

Prostor v kabini in prtljažniku je razkošen. Potniška kabina je izjemno prostorna, tako da tudi potniki na zadnjih sedežih lahko udobno sedijo in raztegnejo noge. Otroka sta uživala in imela odprt pogled na dogajanje v avtomobilu, in ker je bila vožnja dolga in dan poln avantur, sta se zvečer na poti domov lahko v miru spočila in zadremala.

Sprednja sedeža omogočata udobno sedenje tudi na daljši relaciji – pohvalila bi gretje sedežev, ki je prišlo zelo prav, saj sem avtomobil preizkušala ravno v najhladnejših zimskih dnevih.

Kaj me je še prepričalo?

Številni praktični predalčki, kamor lahko varno spraviš predmete in otroške igrače. To je nekaj, o čemer sanjajo vse družine! Za družine z majhnimi otroki še velja omeniti, da imata zadnja sedeža pritrdilne točke isofix za enostavno in varno namestitev otroških sedežev.

Notranjost je prvovrsten dizajnerski dragulj: kljub dvema markantnima 12,3-palčnima zaslonoma na armaturni plošči kabina deluje izjemno umirjeno in izžareva elegant­no karizmo, ki je v popolnem sožitju z oblikovalsko rdečo nitjo, značilno za zunanjost avtomobila. FOTO: Črt Piksi

Prtljažnik s prostornino 441 litrov je zame pravo zagotovilo za brezskrbna potovanja. Zlahka smo vanj zložili dva večja nahrbtnika in dva skiroja – in še bi lahko varno nalagala. Tudi čez teden je prtljaž­nik več kot uspešno služil za odlaganje večjih nakupov, recimo, ko sem si privoščila nekaj novih pripomočkov za dekoracijo doma.

Kaj pa občutki za volanom?

Naj najprej pojasnim, da ne spadam ravno med visoke voznice, zato me vedno skrbi, kakšno bo moje vidno polje med vožnjo. Že po nekaj prevoženih kilomet­rih sem bila navdušena.

Pogled na cesto in ključne vidne kote je zelo dober, občutek med vožnjo pa zanesljiv – tako med bolj agilnim gibanjem po mestni džungli kot med malo bolj dinamično in hitro vož­njo na avtocesti. Avto je tih, samodejno preklapljanje menjalnika pa umirjeno in brezhibno.

In kako je prestal test težavnega parkiranja? Brezhibno in presenetljivo gladko. Prav ponosna sem, da sem tako velik avtomobil spretno stlačila v zelo ozek parkirni prostor v središču Ljubljane.

Seveda s pomočjo 360-stopinjske kamere in senzorjev, ki so me usmerjali, na zaslonu pa se mi je celo izpisala razdalja v centimet­rih, ki me je ločevala do ovire.

Vrhunska kamera Dodatek, ki ga v vsakdanji rabi avtomobila najbolj potrebujem, je brez dvoma 360-stopinjska kamera: štiri HD širokokotne kamere ponudijo popoln pogled okoli vozila. Brez obračanja glave in stegovanja. Dodat­na funkcija v razredu Luxury je t. i. transparent chassis, ki omogoča prikaz ovir pod vozilom.

V avtomobilu sem se počutila varno – opozarjal me je na mrtve kote, nevarnosti na cesti, prehitro vožnjo, in celo ko mi je zbranost malo popustila in mi je pogled zbežal s ceste. Posebna kamera namreč preverja voznikovo osredotočenost in ga opozori, če pogleduje proč od smeri vož­nje.

Ponoči sem se tudi na slabše osvetljenih predelih cestišča znašla zelo dobro – LED-žarometi zagotavljajo optimalno razsvetljavo.

Nazadnje bi se osredotočila še na razkošna zaslona, ki kljub pompoznosti ne motita koncentracije med vožnjo. Čeprav nisem ravno spretna z visokotehnološkimi novitetami, sem se pri brskanju po meniju zlahka znašla – preklapljala med postajami, se povezala s svojim telefonom in se prepustila usmeritvam navigacije.

Če bi avto lahko preizkušala kakšen dan več, bi ga še bolj sinhronizirala s svojim vsakdanom.

FOTO: Črt Piksi

Navdušila me je tudi aplikacija MG iSMART – na svojem telefonu sem lahko preverila stanje avtomobila in njegove baterije in takoj zjutraj nastavila temperaturo, da me med vožnjo ni zeblo.

Pod črto: avtomobil prihodnosti, ki sledi življenjskemu slogu svojega voznika

Novi MG HS PHEV je idealna izbira za vse tiste, ki tako kot jaz dnevno prevozijo malo kilometrov in zato lahko popolnoma brezskrbno potujejo izključno na elek­triko. Ker gre za priključni hibrid, bi ga priporočila tako rekoč vsem, ki stremijo k okolju prijazni vožnji, saj so emisije pohvalno nizke.

FOTO: Črt Piksi

S kombiniranimi vožnjami lahko na daljši relacijah uživamo brez skrbi, da bi nam zmanjkalo goriva, v urbanih naseljih pa smo popolnoma e-mobilni. Pripravljeni torej tudi na vožnjo po mestih, kjer je dovoljena zgolj vožnja na električni pogon, in na prihodnost, ko bodo takšna pravila veljala tudi pri nas.

In ne nazadnje: to je avtomobil, ki ponuja izjemno napredno in luksuzno opremo za zelo dostopno ceno. Prestiž še nikoli ni bil tako dosegljiv.