Mestni varčnež: Ford puma na elektriko izstopa z majhno porabo (FOTO)

PREIZKUS

Električna Fordova puma gen e nima velike baterije, a tudi ne velike porabe; prtljažnik je prostoren, giga box je še precej večji kot pri klasičnem pogonu.

Zgodba Fordove pume je svojska. Medtem ko so njihovi dosedanji osebni električni modeli, mustang mach-e, explorer in capri, posvečeni izključno temu pogonu, je s pumo drugače. Ta sicer dokaj priljubljeni model so lani v novi izvedbi najprej predstavili z bencinskim in hibridnim pogonom, z nekaj zamika pa tudi s povsem električnim. To je trenutno najmanjši in po ceni najbolj dosegljiv električni avtomobil te znamke. Je pa tudi najbolj varčen, še posebno v mestu. Bližje tlom kot bencinar Puma s 4,2 metra dolžine sodi med manjše avtomobile, slogovno v električni izvedbi ni bistveno drugačna od ...