Melania Trump iskreno: to so tri ključne stvari za srečo otroka

Melania Trump je mama 18-letnega Barrona in zase pravi, da je biti mama zanjo najlepša vloga ter da je njen edinec njen največji ponos in motivacija.

Znano je, da se po rojstvu sina ni pretirano zanašala na varuške, in da so ji pri vzgoji pomagali starši Viktor in Amalija Knavs ter sestra Ines, večkrat pa je za različne medije delila svoje izkušnje, ki jih je pridobila kot mama in lekcije, ki jih je v tej vlogi upoštevala.

Najpomembnejše tri niza Glossy.rs.

Lekcija številka ena: ne gre brez ljubezni in spoštovanja individualnosti

V intervjuju, ki ga je pred nekaj meseci dala za Fox&Friends, so jo vprašali, ali ima kakšen nasvet za mlade mamice, ki otroke vzgajajo v družbi, polni najrazličnejših izzivov.

Tedaj je poudarila, da je najpomembnejše, da starši otroku dajo polno ljubezni in na nanj gledajo kot na posameznika:

»Vzgajajte z ljubeznijo in otroka obravnavajte kot posameznika. Vsak je različen in treba je ceniti individualnost,« je odgovorila.

Lekcija številka dve: poskrbite tudi zase

Poudarila je tudi pomen tega, da si starši vzamejo čas zase. Ne samo za dejavnosti, ki jih imajo radi, temveč predvsem za svoje duševno zdravje:

»Kot mama morate zaceliti svoje morebitne rane in predelati stvari, ki so se vam zgodile v preteklosti, da ne bi svojih travm prenašali na otroka,« je opozorila.

Lekcija številka tri: poiščite moč

Že prej je govorila o neverjetni količini moči in potrpljenja, ki sta včasih potrebna za vzgojo otroka in za njegovo usmerjanje na na pravo pot.

»Kot mama dobro vem, s čim vse se srečujemo pri vzgoji otroka. Treba je imeti neverjetno količino moči, ogromno časa, veliko potrpežljivosti in neskončno ljubezni,« je leta 2019 povedala v govoru za materinski dan in dodala:

»Kot mame smo izjemno privilegirane, ker smo lahko na svet prinesle otroke in jim pomagale, da stopijo v svet odraslih.«

»Zaradi močne vezi med mamo in otrokom občutimo tudi njihova čustva, bodisi srečo, veselje, nervozo, žalost, vznemirjenje. Vse to čutimo z njimi.

To je eden najtežjih in hkrati najlepših delov materinstva.«