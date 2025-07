Med samozadovoljevanjem sanjarijo o bivši

Vsakdo ima spolne fantazije, a zelo visoko na lestvici je sanjarjenje o nekdanjem partnerju med samozadovoljevanjem.

Po raziskavah naj bi to počele tri četrtine moških in več kot tretjina žensk. Če je med vami tudi vaš partner, po mnenju strokovnjakov to ni skrb vzbujajoče. To je lahko le zdrava oblika spominjanja svojih preteklih spolnih izkušenj; morda želi dobre izkušnje vnesti v zdajšnji odnos, lahko pa je to le najljubši način sproščanja.