Mazda CX-80: luksuz za družine (FOTO)

Oblikovalci pri Mazdi so spretno poskrbeli, da model CX-80 na prvi pogled ne deluje tako ogromen, kot v resnici je. Šele ko si ga pogledamo bolj podrobno, predvsem pa, ko sedimo v njem, spoznamo, da gre za zelo zajeten avtomobil.

Ne traja prav dolgo, da se potniki navdušijo nad najnovejšimi Mazdinimi modeli. Sploh v notranjosti so to avtomobili, ki jih lahko samo pohvalimo. Skrbno izbrani materiali in oblikovanje nikogar ne pustijo ravnodušnega. V primeru testnega CX-80 to velja za lično tkanino na armaturni plošči, mehkejšo plastiko okoli nje, kot tudi za tkanino na sedežih s temnejšim trakom po sredini.

Kamorkoli v potniški kabini pogledaš, vsaka podrobnost je lepo oblikovana in skladna s celoto. Čeprav testni primerek ni za vsak žep, se tako lepega notranjega oblikovanja ne bi branil niti marsikateri izdelek luksuznejših proizvajalcev. Roko na srce, v mnogih dražjih avtomobilih smo se počutili slabše.

CX-80 v dolžino meri skoraj pet metrov (499 centimetrov). Veliko.