Martinova pojedina: Pečena račka, domači mlinci in kakiji v harmoniji dobrih okusov

Da bo kulinarika na martinovo res okusna, posezimo po najboljši hrani domačega izvora. Prepoznamo jo po zaščitnem znaku Izbrana kakovost – Slovenija.

Nacionalno shemo kakovosti, ki poudarja slovensko poreklo, je vzpostavilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pod njegovim okriljem deluje tudi spletni portal Naša super hrana, s katerega so tokratni recepti. Ker je ravno njihova sezona, harmonijo dobrih okusov zaokrožijo slovenski kakiji.

MARTINOVA RAČKA Potrebujemo: raco iz domače reje, težko

od 2 do 3 kg

2 jabolki z oznako Izbrana kakovost – Slovenija

sol Domačo raco očistimo – pri mesu preverjenega lokalnega izvora se lahko prepričamo o načinu vzreje in izberemo višjo kakovost –, jo dobro nasolimo in pustimo čez noč v hladilniku. Pred peko trebušni del napolnimo z narezanima jabolkoma. Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija in račko pečemo dve uri in pol. Večkrat jo obrnemo in polivamo z maščobo, ki se izloči med peko. Pečeno račko postrežemo z mlinci in dušenim rdečim zeljem.

DOMAČI MLINCI Potrebujemo: 300 g moke iz slovenskega žita

jajce

žlico kisle smetane

170 ml vode

sol Vse sestavine zmešamo in iz njih zgnetemo testo. Pokrito pustimo počivati nekaj minut. Nato testo razdelimo na več delov, da ga bo lažje razvaljati. Vsak del razvaljamo na debelino približno 2 milimetra. Testo odlagamo na peki papir in pustimo pol ure počivati, da se nekoliko posuši. Nato testo pečemo na 190 stopinjah Celzija, dokler ne postane trdo in hrustljavo. Suhe mlince nalomimo na večje kose in jih shranimo v vrečko. Mlince pripravimo tako, da zavremo osoljeno vodo, jih potopimo vanjo, ugasnemo ogenj in pustimo 5 minut, da se napijejo vode in priplavajo na površje. Odcedimo jih in zabelimo po okusu.

FOTO: Nasasuperhrana.si