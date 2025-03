Včasih sem besedilo, ki mi ni bilo ravno pri srcu, z ilustracijo poskušal malce popraviti

Marjan Manček svoje ilustracije ustvarja s pozornim in pronicljivim pogledom na svet, brez idealizacije, a vedno s pridihom humorja in igrivosti. Ob razstavi bo marec zaznamovala tudi 80. obletnica revije Ciciban, ki ob tej priložnosti izdaja antologijo Štiri tačke, psi in mačke, v kateri ima Marjan Manček pomembno mesto kot eden od ilustratorjev, ki pogosto upodabljajo živalske junake, saj je ugotovil, da »lahko ravno skozi živalce povem najbolj zanimive stvari o ljudeh«. Ko sem se pripravljala na najin pogovor in šla tudi skozi vašo antologijo Mančkarada, ki je izšla pred sedmimi leti, so ...