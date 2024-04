Počitniško stanovanje z vintage pridihom

Izhodišče pri zasnovi interierja mansardnega stanovanja v novem, energijsko učinkovitem objektu na Gorenjskem so bili vintage kuhinjski elementi z drsnimi vratci iz druge polovice petdesetih let 20. stoletja. Par, ki si je v mansardi uredil počitniško stanovanje, je kuhinjo dobil od znancev, ki so prenavljali eno od stanovanj v Kozolcu Eda Mihevca v Ljubljani. Izziva, kako elemente z zgodovino povezati z novim v estetsko skladno celoto, se je lotila arhitektka Maja Laurence.

