Mama ali oče, kdo je zaslužen za inteligenco otroka? Znanstveniki imajo odgovor

V zadnjih desetletjih so študije pokazale, da geni, povezani z inteligenco, niso enakomerno porazdeljeni med staršema.

Zadnji rezultati pričajo, da igra genetski vpliv matere pomembnejšo vlogo pri dedovanju inteligence. A zgolj geni niso dovolj, okolje ima namreč velik vpliv na to, v kolikšni meri ti pridejo do izraza, piše City Magazine.

Ključ so materini geni

Znanstvene študije so razkrile, da so geni, ki vplivajo na inteligenco, pogosto povezani s kromosomom X. Ker imajo matere dva tega kromosoma, imajo otroci večje možnosti, da inteligenco podedujejo od mame.

Študija, izvedena na adolescentih, je pokazala, da je inteligenčni količnik matere pogosto najboljši kazalnik intelektualnih sposobnosti otroka.

FOTO: Gettyimages

Očetov vpliv: telesni razvoj in rast

Čeprav očetovi geni nimajo tako močnega vpliva na intelektualni razvoj otroka, raziskave kažejo, da pomembno prispevajo k telesnemu razvoju podmladka.

Študije na področju genetike so prišle do zaključkov, da očetovi geni pogosto določajo rast in strukturo telesa, medtem ko imajo materini geni večji vpliv na razvoj možganov.

Ta odkritja nakazujejo zanimivo delitev genetskih funkcij med staršema.

Medtem ko materini geni neposredno vplivajo na otrokov intelektualni potencial, očetova genetska zapuščina zagotavlja osnovo za telesni razvoj in rast, ki sta prav tako pomembna za razvoj otroka in njegovo splošno počutje.

FOTO: Gettyimages

Vloga okolja pri razvoju inteligence

Čeprav torej geni postavijo temelje, igra okolje najpomembnejšo vlogo pri oblikovanju otrokove inteligence. Dostop do izobrazbe, spodbudni socialni odnosi in kakovostni učni viri so ključni za razvoj kognitivnih sposobnosti.

Tisti, ki odraščajo v okolju, kjer je spodbujanje intelektualnega razvoja del vsakdanjega življenja, imajo več možnosti, da bi izkoristili z geni dan potencial.

Foto: Pressmaster/Shutterstock FOTO:

Genetika morda določi začetno točko, vendar so izkušnje, ki jih otrok pridobi skozi življenje, tiste, ki oblikujejo njegovo prihodnost.