Majhen trik, s katerim zmanjšate čas generalnega pospravljanja

Recimo, da ste se ravno danes odločili, da svoj dom očistite od tal do stropa, med tem, ko brišete prah, odstranjujete vodni kamen, sesate, likate, perete in razmaščujete, pa se boste še znebili vse krame, ki se je z leti nabrala v vaši hiši oziroma stanovanju. Takšno čiščenje traja kar nekaj časa, ogromno ur in minut pa izgubimo predvsem pri odločanju, kam z vsemi temi predmeti, za katere ne vemo, ali bi jih obdržali ali ne.

Več na deloindom.si.