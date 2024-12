Sveta noč, blažena noč – nežna melodija in blagodejno sporočilo prinašata v naša srca mir, upanje in sočutje

Ob domačih jaslicah, po cerkvah in na prostem bo na sveti večer zvenel priljubljeni božični napev. Brez petja preproste pesmi – v slovenščini so se uveljavile prvi dve in zadnja kitica – bi bilo praznovanje božiča po svetu manj svečano, saj v ljudeh vzbuja enako globoke občutke topline in veselja.