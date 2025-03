Madeži so prava nadloga, a s hitrim ukrepanjem bo z njimi manj težav

Domači pripravki za odstranjevanje madežev so lahko zelo učinkoviti. Sol je odlično sredstvo za odstranjevanje svežih mastnih madežev, saj zaradi svojih lastnosti vpijanja hitro posrka maščobo.

Lak za lase odstranjuje madeže šminke.

Preprosto posujte sol po madežu, počakajte, da se posuši, nato pa jo stresite ali skrtačite z oblačila. Če je madež starejši, ga pred pranjem podrgnite s soljo. Maščobo lahko odstranite tudi s tekočino za pranje posode. Na madež najprej kanite kapljico praška in ga poškropite s toplo vodo, nato pa zdrgnite s staro zobno ščetko. Oblačilo potem operite na roke ali v pralnem stroju.

Univerzalni odstranjevalec madežev izdelamo iz vodikovega peroksida.

Limonin sok je naravno sredstvo za odstranjevanje sadnih madežev. Uporabite lahko razredčenega ali nerazredčenega, saj je varen za večino tkanin. A da jih ne bi razbarvali, vseeno za vsak primer preizkusite delovanje na delu, ki ni tako zelo opazen. Tudi mineralna voda je odlična za odstranjevanje svežih sadnih ter vinskih madežev. Polijte jo po madežu in ga nato popivnajte s čisto papirnato brisačo; pomembno je, da oblačilo čim prej operete.

Metod je več

Lak za lase presenetljivo učinkovito odstranjuje madeže črnila ali šminke. Nanesite ga na madež, pustite delovati nekaj minut, nato pa odvečni lak previdno obrišite.

Kreda bo odstranila madeže z ovratnika svetlih oziroma belih bombažnih srajc. Preprosto potegnite z belo kredo po temnih linijah, pustite delovati čez noč in nato operite kot običajno. Kreda bo vpila večino madeža.

Z domačim odstranjevalcem lahko očistite tudi preproge. FOTO: Dragonimages/Getty Images

Ste se poškropili s paradižnikovo omako? Madeže takoj obrišite s čisto brisačo, namočeno v hladno vodo, in odstranite čim več omake. Pripravite raztopino iz ene žlice sredstva za pomivanje posode in ene skodelice hladne vode. S to raztopino nežno namažite madež od robov proti sredini. Temeljito sperite s hladno vodo. Če madež ne izgine, kanite kapljico sredstva za pomivanje posode neposredno na madež, obdelajte ga z zobno ščetko in sperite s hladno vodo. Ponavljajte, dokler je pena, ki jo proizvaja sredstvo za pomivanje posode, rožnata.

Čokoladne najprej obrišemo s krpo, namočeno v vodo. FOTO: Penelope Graßhoff/Getty Images

Tudi beli kis

Če madež ostane, ga popivnajte s kapljico limoninega soka. Ne pozabite sprati s hladno vodo. Na koncu izdelek operite s posebnim detergentom za barve ali volno. Madeže čokolade obrišite s čisto krpo, namočeno v hladno vodo. Na madež nanesite majhno količino tekočine za pomivanje posode in nežno zdrgnite z zobno ščetko, temeljito sperite s hladno vodo. Poskusite lahko z raztopino vode sobne temperature, v katero ste vlili žličko limoninega soka, nežno obrišite madež in sperite s hladno vodo.

Za odstranjevanje starih madežev uporabite beli kis. Nanesite ga neposredno na madež in pustite nekaj minut, da se vpije. Ne pustite, da se posuši. Oblačilo operite v najbolj vroči vodi, ki jo tkanina prenese. Če madež ne izgine, ga znova nanesite s kisom in dodajte tekoči detergent za pranje perila.