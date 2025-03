Luksuz po francosko: kombilimuzina DS4

DS je prestižna znamka, ki je izšla iz Citroëna. V paleti ima več modelov, DS4 je ne prevelika kombilimuzina, ki ima več pogonov, lahko je tudi blagi hibrid. Oblikovno je avtomobil poln detajlov, takšnih in drugačnih poudarkov, zunaj in znotraj. DS4 ne deluje prav nič podobno citroënu kot v prvi generaciji, ampak je precej svoj, kar je danes, ko so si avtomobili pogosto zelo podobni, dobro. Izstopajo luči, spredaj in zadaj, pa maska ali pogrezljivi ročaji kljuk. Notranjost deluje prestižno, vse stvari, ki jih ponuja, pa niso najbolj uporabne. DS4 pallasDS4 pallas Izpust CO2: 116–119 g/km ...