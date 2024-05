Lokal v Kopru, kjer ponujajo kar 50 vrst tiramisuja

Tiramisu ni sladica s pretirano dolgo tradicijo, pravzaprav je po nekaterih podatkih star šele dobrih petdeset let. Pri nas je hladni preplet kremastih in kavnih okusov zelo priljubljen, tako da ga najdemo tudi v marsikateri slovenski piceriji novega vala. Največ odtenkov pa pri nas bržčas pripravljajo v Kopru, kjer v baru Barba sestavijo to sladico v kar petdesetih različicah.

Za nosečnico

Prvič naj bi tiramisu v obliki, kakršnega poznamo danes, postregli leta 1972 v restavraciji Le Beccherie, ki v središču Trevisa še danes vabi goste. Pred časom nam je chef Manuel Globbo povedal: »Sladica sicer sega v petdeseta leta minulega stoletja, ko je bila tedanja lastnica restavracije Alba Campeol noseča, nosila je sina Carla. Tašča je želela pomagati snahi, da bi dobila nekaj dragocene energije. Pogosto ji je pripravila močan zajtrk, narejen iz jajčnega likerja, sladkorja in kave, kar je noseči Albi dalo moči, da je postorila vse, kar jo je čakalo tisti dan.«

Alba Campeol je kasneje velikokrat pomislila, da bi na jedilnik uvrstila sladico, ki so jo navdihnili ti zajtrki: »Posvetovala se je z vodjo slaščičarske delavnice Robertom Linguanottom - Lolìjem in začela sta preizkušati recepte, to je trajalo nekje do leta 1971. Ključni preobrat je bil, ko sta – po mnogo poskusih s sladko smetano – začela uporabljati rikoto in podobne sestavine, dokler se nista na koncu odločila za svež maskarpone. V tistem obdobju je Le Beccherie sodelovala na sejmu v Milanu in na njem so predstavili jedilnik, ki se je končal s tiramesùjem.«

Ideja: tiramisu z okusi

Med oboževalci te slaščice je tudi družina Koradin, ki v Kopru vodi bar Barba: »Od nekdaj smo ljubitelj tiramisuja, in ker imamo tudi svojo kavo – mešanico, ki jo v Italiji pripravijo in pražijo za nas –, smo dobili idejo, da bi poleg klasičnega pripravili še takega z drugimi okusi. Želeli smo narediti nekaj drugačnega – samo eno sladico, na kateri bi gradili zgodbo.« Danijel Koradin, ki lokal vodi z Danijelo in Aleksandrom, še pojasni, da so gostom najprej ponudili 30 okusov, danes jih imajo že 50: »Tiramisu je z okusom kave (savoiardi, namočeni v kavo), kakava, v pripravi je brez glutena in brez laktoze.«

Lani so torej odprli lokal v Kopru, kot so pojasnili, pa so že tri mesece prej »veliko eksperimentirali in se pripravljali na novo zgodbo. Zelo hitro so se tiramisuju prijeli in postali priljubljeni med gosti, ti se vračajo z vseh koncev Slovenije, s Hrvaške in Italije.«

Trenutno najbolj priljubljeni

In kaj je najpomembnejše, ko ga pripravljamo doma? Kakovostne sestavine, je prepričana družina Koradin, ki na vprašanje, ali lahko uporabimo jajca, potrdi: »Da – a naj bodo toplotno obdelana.«

Kateri okusi so poleg klasike trenutno najbolj priljubljeni? »S pistacijo, nutello in drobljeno pistacijo. Tiramisu raffaello z malinami in mandljevimi lističi ter tiramisu fererro,« pojasni Danijel in doda, da je veliko zanimanja za tris tiramisujev, torej za krožnik, na katerem so trije okusi po izboru gosta.

