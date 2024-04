Ljubljanski štrukelj po naše: recept, ki vas bo navdušil, da sladico pripravite tudi sami

Prav vsaka pokrajina in tudi skoraj vsako večje mesto ima svoj recept za štruklje – in tako smo se izbire in kuhanja lotili tudi mi, v kuhinji centra Kult316 in pod vodstvom Neli Selan in Lee Sterle. Za prvič smo pripravili ljubljanske štruklje, malo po svoje, ker se nam je zdel izvirni oranžat kot sestavina malo nepraktičen, pa tudi kvašeno listnato testo bi koga odvrnilo od priprave. Želeli smo pač primer te jedi, ki se speče v pečici.

Ljubljanski štrukelj

250 g gladke bele moke

sol

1 rumenjak

50 g razmehčanega masla

žlička sladkorja

15 g kvasa

100–150 ml mlačnega mleka

50 ml kisle smetane

Nadev

100 g marelične marmelade

50 g masla

100 g mešanega suhega sadja (prej namočimo in grobo nasekljamo)

Posip

nalistani mandlji, jajce, sladkor v prahu

Priprava

Moko presejemo v večjo skledo. Pripravimo kvasec: z nekaj žlicami mleka (od skupne količine) razmešamo nadrobljen kvas, ki smo mu dodali sladkor in kaki dve žlički moke. Počakamo, da se aktivira. Ko se na površini kvasca zgostijo drobni mehurčki, ga prilijemo k moki, dodamo preostale sestavine in na roke zamesimo testo, ko se zlahka loči od sklede. Oblikujemo ga v kroglo, pokrijemo in pustimo, da vzhaja na dvojno prostornino, kakšno uro bo trajalo. Vzhajano testo nato preložimo na delovni pult, pregnetemo in oblikujemo v hlebček, ki naj, pokrit s posodo, znova počiva pol ure. Pečico vključimo na 180 stopinj. Ko testo spet vzhaja, ga razvaljamo in tanko namažemo z marmelado, posujemo z narezanim sadjem, prelijemo s stopljenim maslom. Zvijemo v štrukelj, premažemo z rumenjakom, razžvrkljanim z malo mleka, krepko posujemo z nalistanimi mandlji in pečemo približno 40 minut, lahko kar na pekaču iz pečice, obloženem s peki papirjem. Pečen zvitek narežemo na porcijske štrukeljčke in postrežemo, lahko s kepico sladoleda, malo smetane, vaniljeve omake ... Noro dobro.

