Ljubljanska slaščičarna, v kateri se lahko posladkamo s trenutno največjim hitom med rogljički

Francoski masleni rogljički so najbrž med najbolj razširjenimi sladkimi prigrizki, ki jih v domovini še tople najraje postrežejo za zajtrk. Prav tako so izjemno priljubljeni krhki piškoti s koščki čokolade, oboji pa se priležejo s skodelico mleka, kave ali čaja. Imenitne piškote pečejo tudi v slaščičarni La Mousse Goose, kjer so se lotili posebnega izziva in združili oboje. Preprosto, a nadvse okusno.

Za vsem stoji Lucija Vučak, slaščičarka, ki je tri leta preživela v Franciji in duh tamkajšnjih slaščičarnic in pekarnic uspešno prenesla v center Ljubljane. »Povezali smo se s pekarno Brot, kjer pripravljajo odlične rogljičke iz najboljših sestavin. Pri nas jih še surove prerežemo, napolnimo z našimi piškoti in zapremo. Tako dobljeni rogljiček še prekrijemo s piškotom in spečemo,« poenostavljeno pojasni postopek Lucija Vučak in doda, da tako narejeni crookieji, kot jih imenujejo, navdušujejo z mehko sredico iz piškota in hrustljavo zunanjostjo. »Moram pa povedati, da je crookie bolj sladek od običajnih rogljičkov.« Mi pa dodajmo, da je tudi rogljiček s piškotom najboljši svež, če le gre, ga pojemo še isti dan.

Sicer pa Lucija zagotavlja, da priprava rogljička s piškotom ni prav posebno zapletena, zlasti če smo vešči domače peke. Res pa je, da masleni rogljički zahtevajo precej časa, če jih hočemo ponuditi za zajtrk, jih je najbolje pripraviti že dan prej, tako da jih zjutraj samo spečemo. Narejeni so iz kvašenega listnatega testa, obdelanega z maslom po posebnem postopku. Razvaljano vzhajano testo obložimo s plastjo razvaljanega masla, prepognemo in razvaljamo skupaj. Postopek večkrat ponovimo. Pripravljeno testo za vsaj eno uro postavimo v hladilnik, nato ga ponovno razvaljamo in oblikujemo v trikotnike, ki jih od širšega proti ožjemu delu zavijemo v rogljičke. Postopek lahko tudi poenostavimo, in sicer tako, da maslo zamesimo v testo. Zavite rogljičke še enkrat vzhajamo približno deset minut, preden jih damo peči. Pečico naravnamo na temperaturo 200 stopinj in rogljičke pečemo, dokler se ne obarvajo zlato.

Različni dodatki

Seveda se lahko z osnovnim receptom poigravamo in ga nadgrajujemo, predvsem z različnimi dodatki, pripravimo lahko sladke ali slane rogljičke. Sladki se najraje družijo z marmelado, čokolado ali vaniljevo kremo, v slane pa zavijemo na primer rezine šunke, pršuta ali sira. Če rogljičkov nismo nadevali, pa iz njih pripravimo sendviče, preprosto jih prerežemo po dolgem in obložimo z izbranimi sestavinami. Namig za nekoliko poseben zajtrk: rogljičke obložimo z mehkim sirom, kot je brie, in dodamo na rezine narezane jagode.

Ker je z rogljički precej dela, se jih splača pripraviti na zalogo. Da bomo postregli vedno sveže pečene, pa jih zamrznemo, v zamrzovalniku jih lahko hranimo do tri mesece. Surove rogljičke naložimo na pladenj, tako da se ne dotikajo med sabo, in jih postavimo v zamrzovalnik. Ko zamrznejo, jih naložimo v plastično vrečko in jo zapremo. Rogljičke jemljemo iz vrečke postopoma, kolikor jih pač potrebujemo. Preverjeno jih je najbolje odtajati čez noč, tako da jih pustimo v hladilniku. Če se mudi, jih odtajamo na sobni temperaturi, za v pečico bodo približno v eni uri.

