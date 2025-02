Ljubezenski grižljaji: Zmenek s čokolado

Ideje za sladko in slastno kulinarično razvajanje za dva ali vse, ki jih imamo radi, so iz Odprte kuhinje, istoimenske priloge in kulinaričnega portala naše medijske hiše Delo.

Še veliko drugih receptov za sladke in slane dobrote najdete na www.odprtakuhinja.si.

Lava tortice z belo sredico

»Ena najbolj preprostih čokoladnih sladic, poimenovana tudi čokoladni fondant, daje vtis, da je vredna milijon dolarjev, ustvaril pa jo je lahko le vrhunski slaščičar.

No, prav nič od tega ne drži. Pripravimo jo lahko že iz nekaj sestavin, ki so običajno vedno doma. Popolna za razvajanje v tednu, ko veliko govorimo o ljubezni.«

Potrebujemo:

130 g masla sobne temperature in košček za premaz ramekinov (keramičnih modelčkov)

2 žlici kakava v prahu

130 g čokolade s 70 odstotki kakava

60 g presejane moke

ščepec soli

50 g sladkorja

5 jajc sobne temperature

2 žlici temnega ruma

4 čokolatine iz bele čokolade

sladkor za posip

zamrznjene maline za okras

Lava tortice FOTO: Odprta kuhinja

Priprava:

Štiri ramekine (klasičnih mer, premer 9 cm, višina 5 cm) s prsti dobro namažemo z maslom in posujemo s kakavom v prahu.

Nad vodno kopeljo stopimo čokolado in maslo. Malce ohladimo. Jajca na roke razžvrkljamo.

V večji posodi zmešamo moko, sol in sladkor. Prilijemo stopljeno čokolado in pomešamo z metlico. Dodamo jajca in rum ter vse še enkrat pomešamo z metlico, da dobimo gosto, svetlečo in tekočo zmes.

Zmes predenemo v dresirno vrečko, tej odrežemo vršiček in ramekine napolnimo do treh četrtin. Posodice postavimo v hladilnik vsaj za uro. Lahko pa počakajo tudi do naslednjega dne, zato so lava tortice popolna sladica, ki jo lahko pripravimo vnaprej.

Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija.

Tortice vzamemo iz hladilnika, vanje potopimo po en čokolatin in jih postavimo v pečico na srednje vodilo. Pečemo približno 15 minut (vrh tortice bo izbočen, sredica zelo tekoča) do 18 minut (vrh tortice bo malce počil, sredica bo zelo gosta, a še vedno svetleča, razlije se le čokolatin). Čas peke tako kot pri stejku prilagodimo svojemu okusu.

Ramekine vzamemo iz pečice in počakamo dve minuti. Po potrebi z zelo tankim nožkom ali mini slaščičarsko paleto ločimo tortico od oboda. Na vrh postavimo krožnik, obrnemo skupaj z ramekinom. Odstranimo še tega in pred nami je prikupen čokoladni fondant, ki ga le še posujemo s sladkorjem v prahu ali kakavom in okrasimo z zamrznjenimi malinami.

Rulada malo drugače: biskvitni srčki s češnjami



»Tako se lahko ljubitelji rulade znajdete in presenetite ob prazniku zaljubljencev, ki je pred vrati.«

Potrebujemo:

Za testo:

5 jajc

65 g sladkorja v prahu

40 g moke

žličko pecilnega praška

za noževo konica soli

Za nadev:

2 žlici kisle smetane

2 žlici češnjeve marmelade

kandirane češnje ali češnje iz kompota

Biskvitni srčki s češnjami FOTO: Odprta kuhinja

Priprava:

Pečico vključimo na 190 stopinj Celzija, pripravimo plitek pekač približno 28 krat 37 cm in ga obložimo s peki papirjem.

Jajca ločimo, beljakom dodamo sol in stepemo čvrst sneg.

Rumenjakom dodamo sladkor in stepamo, da barva posvetli in postane zmes rahlejša, nato dodamo moko in pecilni prašek ter počasi mešamo naprej, da se sestavine med seboj povežejo.

Dodamo sneg in narahlo ročno premešamo, da dobimo gladko bis­kvitno testo. Vlijemo ga na pekač, poravnamo in pečemo 15 minut.

Pečen biskvit še vroč obrnemo na drug peki papir, odstranimo že uporabljenega in z obeh strani tesno zvijemo.

Dobimo dve ruladici tesno eno ob drugi, konce papirja povežemo, da obstaneta v tem položaju. Pustimo kratek čas, da se rulada ohladi.

Smetano in marmelado pomešamo med seboj, odvijemo rulado in na hitro premažemo z nadevom, nato zvijemo nazaj eno ob drugo. Z ostrim nožem narežemo na dober centimeter široke kose.

Narezane ruladice položimo na krožnik, nato jih spodaj s prsti oblikujemo v konico in tako dobimo srce, v prostor med konico in okroglim delom pa namestimo kandirano češnjo, tako bo oblika obstala. Če bomo uporabili češnje iz kompota, jih moramo dobro odcediti.

Potresemo s sladkorjem v prahu.

Čokoladni kolač z maskarponejem in malinami

»Prija ženski duši.«

Potrebujemo (za tortni pekač premera 20 cm):

Za piškotno dno (podlaga):

140 g čokoladnih polnozrnatih piškotov

50 g masla

10 g temne čokolade

Za malinovo plast (premera 18 cm):

140 g malin

30 g sladkorja v prahu

8 g želatine v prahu v 0,3 dl mrzle vode

3 dl vode

Za čokoladno kremo:

400 g kremnega sira

250 g sira maskarpone

120 g sladkorja v prahu

170 g temne čokolade

2 žlici sladke smetane

7 g želatine v prahu v 0,3 dl mrzle vode

Čokoladni kolač z maskarponejem in malinami FOTO: Odprta kuhinja

Priprava: