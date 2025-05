Ljubezen brez nadzora: to je pet vedenj, ki vodijo v čustveni prepad

Ljudje pogosto ne vidijo sami sebe z napakami vred ali kako napačno so reagirali ob partnerju, ker je sebe preprosto težko prepoznati. Morda niste glavni krivec za vse, morda pa lahko storite korak nazaj in pogledate na stvari z razdalje.

Obramba

Če se vsakič, ko vam partner nekaj poskuša dopovedati, počutite ogrožene in ne želite o tem slišati niti besede, se postavljate v obrambni položaj, čeprav se vam ni treba braniti. Nihče vam ničesar noče, poslušati drugo stran je umetnost komunikacije, bolje bi bilo, če bi povedali, kaj mislite in kaj čutite.

Manko empatije

Pomanjkanje empatije do partnerja in partnerjevih potreb ter želja za seboj lahko pušča usodne posledice, saj se bo partner, ki ne čuti sočutja drugega, prej ali slej začel počutiti nepomembnega ali celo zanemarjenega. Empatija se ne izkazuje z materialnimi darili, ampak s čustveno pozornostjo in čuječnostjo.

Pomanjkanje empatije do partnerja in partnerjevih potreb ne prinese prav ničesar dobrega. FOTO: Doralin Tunas/Getty Images

Nadzor

Če imate potrebo po nadzorovanju partnerja, pa čeprav imate lahko za to upravičene razloge, boste tako kratili njegovo svobodo, kar lahko sčasoma preraste v skrivanje in v čustveno zamero, ki vam je partner zlahka ne bo odpustil. Ljudje niso naša last, tudi ko se ne znajo obnašati ali kako drugače spoštovati pravil ljubečega odnosa, namesto nadzora obstajajo drugi načini, kako se lotiti težav.

Odgovornost

Nekateri ljudje niso sposobni prepoznati ali priznati svoje odgovornosti, ampak jo nenehno poskušajo prevaliti na druge, kar lahko partner prepozna kot nezrelo obnašanje, ki ima lahko usodne posledice za odnos. Treba je odrasti.

Pogojevanje

Majhnim otrokom govorijo, naj bodo pridni, da si bodo prislužili to ali ono, tudi odrasli se temu ne morejo izogniti, a pogojevanje ljubezni ne pride v poštev. Ljubezni si ne prislužimo, ker bi bili pridni, zato je nihče na tak način ne bi smel pogojevati. Ženske izsiljujejo s seksom, moški z denarjem, ljubezen pa gre po svoje.