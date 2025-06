Limone čistijo prostor, že tri so povsem dovolj

Če se ravnamo po starodavni kitajski umetnosti urejanja prostora in želimo svoje bivališče urediti v sozvočju z naravnimi energijskimi tokovi, potem je naš dom živ(ahen) organizem, v katerem energija (či) nenehno teče in se spreminja. Kakovost te energije pa po mnenju strokovnjakov feng šuja neposredno vpliva tudi na razpoloženje, na naše medsebojne odnose, na zdravje in celo na uspeh članov gospodinjstva.

Energijo doma oblikuje več dejavnikov. S seboj jo prinesemo po napornem dnevu, prinesemo jo celo s predmeti iz zunanjega sveta. Tudi naši gostje – povabljeni ali nepovabljeni – pustijo svoj energijski pečat. Odnosi med člani gospodinjstva, njihova komunikacija in čustvena dinamika puščajo neviden (energijski) odtis v prostoru. Če ste kdaj občutili napetost, in to v trenutku, ko ste vstopili v stanovanje nekoga, potem veste, kako resničen je lahko ta vpliv, četudi ga ne moremo videti.

Že polovica limone bo dovolj, da bo ozračje manj napeto. FOTO: Tim Ur/Getty Images

Sledilci feng šuja verjamejo, da lahko negativno energijo preoblikujemo in očistimo. Eden najpreprostejših in najbolj znanih obredov za ta namen vključuje limone, te zaradi arome in vibracij, ki jih oddajajo, pogosto uporabljajo za čiščenje prostora. Privrženci feng šuja verjamejo, da absorbirajo negativne vibracije in delujejo kot nekakšna goba, ki vpija vse, kar obremenjuje prostor.

Brez posebnih priprav

Postopek je silno preprost in ne zahteva nobene posebne priprave. Potrebujete zgolj tri sveže limone, ki jih – vsako posebej – postavite v najpomembnejše prostore vašega doma, običajno gre za dnevno sobo, kuhinjo in spalnico. Idealno je, da jih razporedite po kotih teh sob, da lahko, kot pravijo, mirno opravijo svoje delo. V prostorih, kjer se največ zadržujete, recimo, v dnevni sobi, lahko limono prerežete na pol in položite v dva kota.

Tisti, ki redno izvajajo ta ritual, trdijo, da so rezultati vidni praktično takoj, da je prostor občutno svetlejši, mirnejši, da izginejo vsi občutki nelagodja ali napetosti. Nekateri vse to opisujejo celo z občutkom, kot bi kdo prečistil zrak, pri čemer sploh ni odprl okna.

Zanimivo je opazovati, kako se limona odzove, ko jo pustite v prostoru. Če po samo 24 urah spremeni svojo barvo, potemni ali začne izgubljati svežino, po feng šuju pomeni, da se je v tem delu doma nabrala negativna energija. V takem primeru je priporočljivo, da jo takoj odstranite, se ji zahvalite, da jo je vpila, in jo nadomestite s svežo.

Menjati jih je dobro vsakih nekaj dni. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Limone je dobro menjati vsakih nekaj dni, četudi se na videz niso spremenile, saj je cilj procesa ohraniti svežino in visokovibracijsko energijo, ki jo citrusi simbolizirajo v prostoru. Če jih predolgo pustite, lahko, zlasti posušene, začnejo oddajati povsem nasproten učinek, stagnacijo, v prostor se vrne negativni naboj.

Poleg limon mnogi ljudje uporabljajo še druge metode za podporo pozitivni energiji, mednje uvrščamo eterična olja citrusov, kadila, zelišča, kot sta sivka in rožmarin, pa seveda redno zračenje prostora.