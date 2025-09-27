Ličinke za boljša tla, mnogi njeno požrešnost izkoriščajo za predelavo odpadkov (FOTO)

Hermetia illucens je vrsta muhe, ki izvira iz ZDA, leta 2009 pa so jo prvič opazili tudi v Sloveniji. Gre za bojevniško muho, ki jo poznamo tudi pod imenom črna vojaška muha. Z edinstveno sposobnostjo uživanja domala vseh oblik organske snovi, na katero naleti, ta mala, drobna, a še kako mogočna žuželka postaja orodje za reševanje vse večjega problema organskih odpadkov in degradacije tal. Ličinka črne vojaške muhe preoblikuje živilske odpadke v hranilno izjemno bogato biološko gnojilo – fras.

Številni že izkoriščajo ličinkino požrešnost za predelavo velikih količin odpadkov.

Ker je več kot 33 odstotkov svetovnih tal degradiranih in osiromašenih hranil, bi lahko bilo za zdravo rast naših rastlin ključnega pomena prav to gnojilo, z njim bi lahko obnavljali biotsko raznovrstnost in kakovost tal.

Številni že izkoriščajo žuželkin apetit za predelavo velikih količin odpadkov, s čimer lahko tradicionalno kompostiranje nadomestimo z učinkovitimi ličinkami, ki zmorejo resnično hitro pretvorbo organskega materiala v iztrebke, bogate s hranili. Fras spodbuja rast avtohtonih rastlinskih vrst, na kratko: zaradi ličink črne vojaške muhe se ekosistem dokazano izboljša.

Premalo znano

Ta ličinka je prenosna in poceni naložba v odpravljanje težav z odpadki. Še več, prebavni procesi črne vojaške muhe bi lahko znatno zmanjšali emisije toplogrednih plinov. Ti drobni vojaki lahko pojedo štirikrat več organskih odpadkov, kot tehtajo sami, in jih spremenijo v trajnostno gnojilo. V nasprotju s kemičnimi gnojili, ki sčasoma izčrpajo tla, fras spodbuja biotsko raznovrstnost, odpornost tal, naravno obrambo rastlin, izboljšuje njihovo sposobnost zadrževanja vode.

Evropski zeleni dogovor obdelovanje tal s frasom izpostavlja kot pomembno alternativno možnost, a ga v Sloveniji še slabo poznamo.

Pomembno je, da s pomočjo teh ličink izdatno zmanjšamo stroške, to pa je pomembna spodbuda za kmete in tudi vrtičkarje, še zlasti v času, ko so cene gnojil vrtoglavo visoke, dobava pa nezanesljiva. Cene so se med letoma 2021 in 2022 namreč več kot podvojile.

S pomočjo ličinke črne vojaške muhe oziroma gnojila fras imamo priložnost spremeniti postopek dozdajšnje obdelave tal, za nameček pa fras krepi prehransko in kmetijsko varnost.

Hermetia illucens je vrsta muhe, ki izvira iz ZDA, leta 2009 pa so jo prvič opazili tudi v Sloveniji. FOTO: Tomasz Klejdysz/Getty Images

Z lokalno vzrejo teh žuželk bi lahko zmanjšali ogljični odtis, predvsem pa zavržke hrane. FOTO: Jaka Suryanta/Getty Images

Pa še to: kmetje in vrtičkarji bodo sčasoma potrebovali čedalje manj frasa, da bi ohranili enako raven produktivnosti tal, saj se mikrobi v njem razmnožujejo, s tem pa izboljšujejo biotsko raznovrstnost ter obnavljajo zdravje in odpornost tal. Tisti, ki že uporabljajo fras, poročajo o obetavnih rezultatih, pridelek hitreje vzklije in ima neprimerno boljšo celično strukturo.

Obdelovanje tal s frasom je sicer še vedno premalo izkoriščeno, čeprav ga evropski zeleni dogovor izpostavlja kot pomembno alternativno možnost, to možnost v Sloveniji še slabo poznamo.