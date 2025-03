Lepljive roke so sovražnice kock

Verjetno ima vsak med nami doma tudi kakšen komplet lego kock. Zagotovo pa je med nami tudi kdo, ki je tako ponosen na svoj izdelek iz lego kock, da ga ima celo za okras. Marsikdo se je zato gotovo že kdaj vprašal, le kako očistiti te lego kocke?

Če pogledate spletno stran podjetja, boste našli nasvet, kako jih oprati in kako očistiti. Podjetje namreč priporoča, da jih čistite ročno, z mehko krpo in vodo, ki ni toplejša od 40 °C. V vodo lahko dodate tudi blag detergent, vendar jih v tem primeru dobro sperite s čisto in toplo vodo.

Če kock niste takoj oprali, bo treba ubrati drugačen pristop čiščenja.

Sliši se zelo preprosto ... In res je, če želite s kock očistiti, denimo, prah. Ni pa več preprosto, če je kocke sestavljal vaš malček, sestavljal pa jih je s hudo lepljivimi rokami od sladkarij. Ali pa če je kocke prelizal in zgrizel vaš hišni ljubljenček. Kako je tudi z modelom, denimo, vesoljske ladje, ki so ga otroci na otroški rojstnodnevni zabavi pomotoma polili s sladko pijačo?

Če kock niste takoj oprali, ampak se je umazanija že prijela in zašla v tiste najtežje dostopne kotičke, bo treba ubrati povsem drugačen pristop ...

Pred čiščenjem jih razstavite. Foto: Ekaterina79/Getty Images

Brisača polna kock

Naslednja različica čiščenja je povsem neuradna, a preizkušena in učinkovita. Če imate veliko umazanih lego kock, bi bilo pomivanje kock, in to vsake posebej, izjemno dolgočasno in dolgotrajno. Na srečo obstaja vendarle nekaj hitrih rešitev, ki vam bodo močno pomagale.

Marsikje so razstavni eksponat. Foto: Ekaterina79/Getty Images

Najprej razstavite kocke in ločite tiste, ki so še posebno umazane. Za čiščenje večjega števila lego kock je priporočljivo, da napolnite kad ali pa umivalnik s toplo vodo (odvisno tudi od količine kock), dodate majčkeno detergenta za pomivanje posode, kocke položite v mrežasto vrečko za pranje perila in jih pustite, da se nekaj časa (vsaj 30 minut) namakajo. Ko se dodobra namočijo, vse skupaj dobro sperite še pod curkom tople vode iz prhe oziroma pipe.

Obstaja še enostavnejša metoda, ki pravi, da položite vse kocke v mrežasto vrečko za pranje perila in vse skupaj operite v načinu kratkega hladnega pranja (do 40 °C). Naj stroj opravi delo namesto vas. Ko bo pranje končano, odstranite iz mrežice vse kocke ter jih razporedite po čistih brisačah, da se naravno posušijo.