Lepe številke za Volkswagen

Volkswagen je v električno obdobje krenil z velikimi obeti, hitro padel na trda tla, pozneje pa le začel ustvarjati bolj otipljive prodajne številke. Od septembra 2020 so po svetu prodali poldrugi milijon primerkov različnih modelov iz električne družine ID. Kot je znano, je teh modelov več, v Evropi so to ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 (tourer) in ID buzz.

Po podatkih analitične družbe Jato Dynamics je znamka Volkswagen v prvi polovici leta v Evropi prodala 135 tisoč povsem električnih avtomobilov, kar je bilo največ sploh (precej so prehiteli drugouvrščeno Teslo in tretjeuvrščeni BMW); rezultat je bil za 78 odstotkov boljši kot lani v tem času. Na domačem, nemškem trgu je letos najbolj uspešen predvsem karavanski ID.7 (tourer), v prvih sedmih mesecih so jih prodali skoraj 21 tisoč, doslej je bil najbolje prodajani električni model sploh.

Prihajajo seveda naslednji predvsem manjši modeli ID.2 in ID.1, je pa vprašanje, ali bo Volkswagen v proizvodnji ohranil ti oznaki ali se bo odločil za druga imena.