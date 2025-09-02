AVTOMOBILIZEM

Lepe številke za Volkswagen

Volkswagen je od septembra 2020 prodal 1,5 milijona modelov ID.
Fotografija: Volkswagen ID.7 tourer je prostoren električni karavan. FOTO: Gašper Boncelj
Odpri galerijo
Volkswagen ID.7 tourer je prostoren električni karavan. FOTO: Gašper Boncelj

G. B.
02.09.2025 ob 10:10
G. B.
02.09.2025 ob 10:10

Volkswagen je v električno obdobje krenil z velikimi obeti, hitro padel na trda tla, pozneje pa le začel ustvarjati bolj otipljive prodajne številke. Od septembra 2020 so po svetu prodali poldrugi milijon primerkov različnih modelov iz električne družine ID. Kot je znano, je teh modelov več, v Evropi so to ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 (tourer) in ID buzz.

Po podatkih analitične družbe Jato Dynamics je znamka Volkswagen v prvi polovici leta v Evropi prodala 135 tisoč povsem električnih avtomobilov, kar je bilo največ sploh (precej so prehiteli drugouvrščeno Teslo in tretjeuvrščeni BMW); rezultat je bil za 78 odstotkov boljši kot lani v tem času. Na domačem, nemškem trgu je letos najbolj uspešen predvsem karavanski ID.7 (tourer), v prvih sedmih mesecih so jih prodali skoraj 21 tisoč, doslej je bil najbolje prodajani električni model sploh.

Prihajajo seveda naslednji predvsem manjši modeli ID.2 in ID.1, je pa vprašanje, ali bo Volkswagen v proizvodnji ohranil ti oznaki ali se bo odločil za druga imena.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

volkswagen elektrifikacija električna vozila avto

Priporočamo

Del Slovenije že pod vodo, najhujše šele prihaja (FOTO in VIDEO)
Panika: Melania Trump v bolnišnici ...
Groza na Hvaru: modras ugriznil deklico (5) na plaži, rešili so jo v zadnjem trenutku
Kaos na ulicah prestolnice: Fazani so bili vsi posprejani in popisani, pa zelo objestni (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Komentarji:

Priporočamo

Del Slovenije že pod vodo, najhujše šele prihaja (FOTO in VIDEO)
Panika: Melania Trump v bolnišnici ...
Groza na Hvaru: modras ugriznil deklico (5) na plaži, rešili so jo v zadnjem trenutku
Kaos na ulicah prestolnice: Fazani so bili vsi posprejani in popisani, pa zelo objestni (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.