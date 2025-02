Legendarni Fiatov malček četrte generacije: večja, a še vedno majhna

Če je katero evropsko avtomobilsko podjetje slovelo po majhnih avtomobilih, je bil to Fiat. V sodobnih časih je uspelo Italijanom ta sloves skoraj neverjetno zapraviti. Ko je že kazalo, da jim ni več pomoči, so se le vrnili k bistvu. Zdaj pošiljajo na trg novo grande pando. Pričakovano je nekoliko zrasla, a je na srečo še vedno majhen avtomobil.

Fiat je prvo pando pripravil leta 1980. To je bil avtomobil, ki naj bi nadaljeval tradicijo proizvajalca modelov za množice, podjetja, ki je motoriziralo Italijo (deloma tudi Jugoslavijo). Dizajn so naročili pri Giorgettu Giugiaru, ki si je zamislil legendarno karoserijo z ravnimi ploskvami, razmeroma velikimi stekli, znotraj prostorno, pa čeprav je panda v dolžino merila manj kot 3,4 metra.

Prva je vztrajala četrt stoletja

Panda je bila majhen in lahek avtomobil (imela je komaj 700 kilogramov), najprej z dvovaljnim bencinskim motorjem, kasneje še z nekoliko večjimi agregati. Pripravili so tudi izvedbo na štirikolesni pogon, razvili so jo v podjetju Steyr Puch. Prvi panda je s posodobitvami vozila dolgo – skoraj četrt stoletja. Druga izdaja, ki je bila nared v prvih letih novega tisočletja, je imela več zaobljenih linij, dizajnu so rekli squircle kot kombiniranje pravokotnih in okroglih linij. Pando so takrat hoteli preimenovati v fiat gingo, a je niso, ker je protestiral Renault, češ da je ime preveč podobno twingu.

V prvi izdaji, lahko je imela tudi štirikolesni pogon. FOTO: Fiat

Malce je zrasla, a je bila še vedno pripravno majhna. Namesto trivratna je postala petvratna. Umetelno so pripravili visoko postavljeno in nadvse priročno prestavno ročico. Izbrana je bila za evropski avto leta. Pripravili so vrsto posebnih izvedb, tudi tisto za reli Dakar 2007, na dizelski pogon.

To so bili časi, ko je priljubljenost dizelskega motorja v Evropi rasla, celo v majhnih avtomobilih je bil na voljo. Dobro se spomnim testnega primerka z multijetom, štirivaljnim dizlom s prostornino 1,3 litra. Nenavadno za tak motor ga je bilo za večji navor treba kar pognati v vrtljaje, ampak poraba je bila vsaj v dvokolesno gnani izvedbi ugodna, kake štiri litre na sto kilometrov.

Nova grande panda bo imela električni ali klasični pogon.

Tretja bo še živela

Pando so v drugi generaciji izdelovali v Fiatovi tovarni na Poljskem. Za tretjo iz leta 2012 so proizvodnjo vrnili v Italijo, se je pa oblikovno zdela bolj nadgradnja druge. Podjetje je takrat vodil finančni čarovnik Sergio Marchionne in ga spretno združil z ameriškim Chryslerjem. Fiat kot simbol podjetja, ki zna izdelovati majhne avtomobile, se je zamajal, ko je Marchionne leta 2018 opustil fiata punto, ki je bil nekoč najbolje prodajani avtomobil v Evropi. Panda se je po tihem obdržala, tako kot bolj prestižni in novodobni 500. Še naprej se je solidno prodajala, še posebno v Italiji, kjer jo radi vozijo tudi na plin.

Druga generacija je nastajala na Poljskem. FOTO: Gašper Boncelj

Tretja panda bo vsaj doma še kar živela, po zahtevi EU so ji nedavno posodobili asistenčne varnostne sisteme, proizvodnja v Pomiglianu d'Arcu je potrjena do leta 2029. Nekateri novemu modelu rečejo pandina. Tudi zato, ker je glavna tema trenutno povsem nova panda, ki se imenuje grande panda. Seveda je skladno z imenom zrasla, a je s štirimi metri še vedno majhen avto. Z dizajnom, ki so ga pripravili v hišnem studiu Centro Stile v Torinu, so se deloma poklonili prvi pandi. Ima nekaj posebnosti, denimo kvadratna sklopa svetečih diod za luči ter velika napisa Fiat in v pločevino vtisnjeni napis modela na strani. Notranjost vsaj po fotografijah deluje preprosto, a živahno.

Obeta se še giga panda

Fiat je zdaj del velike skupine Stellantis, ta pa v novih časih svoje modele različnih znamk pripravlja na skupnih večenergijskih osnovah. To pomeni, da imajo lahko bodisi električni bodisi klasični pogon. V prvem primeru bo imela panda elektromotor z močjo 83 kW in baterijo z zmogljivostjo 44 kWh, napovedujejo tudi poseben izvlečni kabel za polnjenje. Uradni doseg je 320 kilometrov, realno bo verjetno manjši. Hibridna izvedenka ima 1,2-litrski turbo bencinski trivaljnik (74 kW) in elektromotorček v samodejnem menjalniku. Ta bo verjetno pritegnila več kupcev.

Novega pando izdelujejo v tovarni v Kragujevcu. FOTO: Zorana Jevtić/Reuters

Grande panda nastaja v Srbiji, v tovarni v Kragujevcu, ki je bila nekoč domovanje Zastave in je zrasla na Fiatovi tehniki. Od modela, ki meri na mnoge trge (od poletja tudi na našega), si obetajo veliko. Poleg pandine in grande pande se po pisanju italijanskega avtomobilskega spletnega portala Quattroruote, ki ima o Fiatu vselej največ informacij, napoveduje še giga panda, malce večja izvedba, s katero bi to res postala družina.