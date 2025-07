Ledene norčije za otroke v vročih poletnih dneh

Med poletnimi počitnicami, ko otroci vroče dneve preživljajo doma, je dobro poiskati načine, kako se ohladiti in obenem preživeti čas na zabaven, poučen in ustvarjalen način tako za njih kot tudi starše. V vročinskem valu je idealna priložnost, da v igro vključimo nekaj hladnega – led! Ta povsem vsakdanji element lahko postane čaroben vir igre, raziskovanja in osvežitve.

V plastično posodo z vodo damo plastične igračke, denimo dinozavre, ki se valjajo po predalih, morda dodamo bleščice, večje in manjše perlice, in jo damo v zamrzovalnik. Če imamo na voljo samo nekaj predalov v sklopu hladilnika, bo dovolj plastična posoda za shranjevanje živil, katere pokrov se je izgubil. Napolnimo jo z drobnarijami in vodo ter damo zamrzniti, najbolje čez noč. Nato otrokom ponudimo nekaj, s čimer bodo lahko »reševali« v led ujete zaklade: žlico, palčko, kapalko s toplo vodo … Mali raziskovalci se bodo lepo zamotili, aktivnost spodbuja fino motoriko, potrpežljivost in eksperimentiranje.

Modelčke za peko, papirnate lončke ali manjše balone napolnimo z vodo in cvetovi, listi, bleščicami ali barvo. FOTO: Fabrikacr/Getty Images

Pripravimo jim lahko ledene kocke z dodatkom živilskih barv, ki jih uporabljamo pri peki, ali naravnih barvil, denimo soka rdeče pese, kurkume. Vodo vlijemo v modelčke in dodamo barve, čez nekaj ur so nared. Otroci lahko z barvnimi ledenimi kockami slikajo na papir; barve se bodo počasi topile, učinek bo podoben akvarelu.

Če v ledene kocke pred zamrzovanjem dodamo malce sode bikarbone, lahko kasneje na kocke kanete kis – in nastane mini vulkanček! Mehurčki in rahlo penjenje bodo otroke navdušili. Iz zamrznjenih kock, v katere smo prej zataknili zobotrebce z zastavicami iz papirja, lahko izdelamo mini čolničke: postavimo jih v širšo posodo ali napihljiv bazenček z vodo in otroke spodbudimo, da tekmujejo – kateri bo hitrejši, kateri se bo prej stopil? Otroci lahko svojemu čolničku pomagajo do cilja tako, da ga spodbujajo s pihanjem v slamico.

Če bodo ustvarili ledene kocke z užitnimi cvetovi in zelišči, jih lahko dajo v pijačo. FOTO: Aleksandra Pavlova/Getty Images

Ledene kocke v kombinaciji s sodo bikarbono in kisom postanejo vulkanček.

Igra svetlobe

Modelčke za peko, papirnate lončke ali manjše balone napolnimo z vodo in različnimi dodatki, cvetovi, listi, bleščicami ali barvo. Ko voda zamrzne, dobimo čudovite ledene umetnine, ki jih lahko razstavimo po pladnju ali v plitvi posodi. Otroci bodo občudovali prosojnost ledu, igro svetlobe in barv ter spreminjanje oblik, ko se led topi.

Z obarvanimi lahko rišejo in ustvarjajo akvarele. FOTO: Qwart/Getty Images

Malčkom lahko ponudimo lončke, žlice, modelčke, plastično posodo ter vodo v trdnem agregatnem stanju, torej kocke in zdrobljen led – v vrečkico natočimo nekaj vode in jo položimo vodoravno v zamrzovalnik, nato led zdrobimo z valjarjem. Otroci naj se prelevijo v kuharje in slaščičarje ter ustvarijo ledeni sladoled, ledeno juho ali piškote.

Naj ne bo odveč nasvet, naj tovrstne aktivnosti potekajo zunaj, na senčni terasi ali na travi pod drevesom, pri tem pa naj bo prisoten kdo od odraslih – zakaj ne bi otrok opazovali z ležalnika z limonado v roki?