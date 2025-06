Leapmotor: novost iz Kitajske po zanimivi ceni

Kitajskih imen je na našem trgu vse več. Najnovejši proizvajalec je Leapmotor, za njihove avtomobile pa bo v Sloveniji skrbelo podjetje Emil Frey.

Nova znamka na naših cestah FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Pri nas z dvema modeloma

Leapmotor je eno iz vrste mladih kitajskih zagonskih podjetij; nastalo je šele leta 2015. Nekaj let pozneje so začeli sodelovati z večjim klasičnim kitajskim državnim proizvajalcem First Automotive Works, lani pa je v njihovo lastništvo s petinskim deležem za 1,3 milijarde evrov vstopil ameriško-evropski avtomobilski velikan Stellantis. Na podlagi tega je nastala mešana družba za prodajo avtomobilov Leapmotor v Evropi. Lani je po podatkih CnEVposta vsega skupaj prodal 294.000 avtomobilov, jeseni pa so jih začeli tržiti v Evropi, najprej na velikih trgih.

Zdaj so prek podjetja Emil Frey Slovenija prišli tudi k nam, za zdaj z dvema modeloma, to sta leapmotor T03 in leapmotor C10. Prvi je mali električni avtomobil, ki v dolžino meri 3,6 metra. Najbolj prepoznaven je spredaj, z okroglimi lučmi in »nasmejanim obrazom«.

V kabini ima dve sedežni vrsti in majhen prtljažnik s prostornino 210 litrov, ki je povečljiv s podrtjem druge vrste, ta pa ni deljiva. Električni pogon, ki je speljan na sprednji kolesi, ima moč 70 kW, baterija s katodo iz litij-železovega fosfata v dnu vozila pa zmogljivost 37 kWh. Okoli 1,2 tone težki T03 z mesta do 130 km/h potrebuje 13 sekund, največja hitrost je 130 km/h. Z izmeničnim tokom se lahko polni le z močjo 6,6 kW, z enosmernim pa hitreje z močjo do 45 kW. Stane 19.000 evrov, seveda pa je kupec upravičen do 7200 evrov subvencije, s čimer je cena bistveno nižja, ponujajo še nižjo ceno ob financiranju.

Dober meter daljši je model C10; 4,7 metra dolgi novinec na zunaj ni posebno izrazit, ima pa nekaj zanimivih elementov, kot so potopne kljuke. Znotraj je spredaj morda pretirano digitaliziran, je pa zadaj kar prostoren, enako velja za prtljažnik. Manjši prtljažnik ima še spredaj.

Električar ali podaljševalnik dosega

V pogonskem smislu je C10 pripravljen na dva načina. Lahko je povsem električen ali pa kot podaljševalnik dosega z oznako REEV (angl. range extender electric vehicle). V prvem primeru električni motor poganja zadnji kolesni par, zmore moč 160 kW, energijo mu zagotavlja baterija LFP z zmogljivostjo 70 kWh. Baterijski sklop je integriran v karoserijo. Možno je počasno in hitro polnjenje, slednje na enosmernem toku z močjo do 84 kW. Je seveda hitrejši kot malček. Na varnostnem testu Euro NCAP se je izkazal z najvišjo oceno.

Kot podaljševalnik dosega pa ima poleg tega še spredaj 1,5-litrski bencinski motor, ki po potrebi deluje kot generator električne energije. Baterija ima v tem primeru 28 kWh, lahko se počasi ali hitro polni tudi na zunanjem omrežju, v posodo za gorivo pa gre 50 litrov bencina. Skupni doseg je velik, uradno precej čez 900 kilometrov.

Cena C10 je v obeh primerih odtenek pod 35.000 evri, a je subvencija na voljo le za popolnoma električno izvedbo.

Model leapmotor C10 je lahko pripravljen kot povsem električni avtomobil ali kot podaljševalnik dosega (na fotografiji). FOTO: Gašper Boncelj