Le redki se jim izognejo: napake v seksu, ki oropajo užitka

Sebičnost v postelji res ni kaznivo dejanje, a mnogi jo doživljajo kot resno kršitev partnerske intime. Vodi namreč v neravnovesje v odnosu in ponavljajoče se napake zmanjšujejo obojestranski užitek.

Osredotočanje izključno na lastno zadovoljstvo vodi v frustracije. Predvsem, kadar nekdo daje prednost svojemu orgazmu, medtem ko popolnoma zanemari želje partnerja. Mnogi se tega početja sploh ne zavedajo, zlasti ne v trenutkih strasti, a dobra novica je, da obstaja rešitev.

Seksologinja in terapevtka Jenni Skyler razkriva najpogostejše napake, ki izhajajo iz intimne sebičnosti, in kako jih odpraviti.

Predigra? Kaj pa je to?

Hiter seks je lahko praktičen, strasten in vznemirljiv, a če vaš partner stalno preskakuje predigro, to lahko kaže na pomanjkanje zanimanja za vas kot osebo. Predigra pomeni pozornost do sočloveka in željo po skupnem doživetju. Njena odsotnost je pogosto znak, da nekdo misli samo nase.

Skylerjeva pojasnjuje:

»Če partner ignorira vaše želje in vas ne vpraša, kaj vam ustreza, temveč sledi samo svojemu ritmu, je to jasen znak spolne sebičnosti.«

Rešitev? Odprta komunikacija. Pogovorita se: zakaj ignorira vaše potrebe? Zakaj se vedno mudi in zakaj vam to ni všeč? Skupaj poiščita odgovore in z njimi rešitve te težave.

FOTO: Gettyimages

Ignoriranje povratnih informacij

Še en znak sebičnosti je partnerjevo zavračanje vaših pripomb ali predlogov glede intimnega odnosa. Povratna informacija je bistvena za izboljšanje skupne spolne izkušnje.

Če se nekdo na vaše besede odzove z obrambo ali celo jezo, to kaže na pomanjkanje zrelosti.

Terapevtka opozarja:

»Takšen odziv pogosto izvira iz negotovosti, vendar na drugi strani lahko deluje kot namerno ignoriranje partnerjevih potreb in ne more pripeljati do dobrega seksa.

Če ste vi tisti, ki težko sprejemate predloge, razmislite, zakaj. Povratna informacija ni napad, temveč orodje za izboljšanje zadev.«

FOTO: Gettyimages

Poveličevanje lastnih želja

Zdrav spolni odnos temelji na izmenjavi in razumevanju. Če partner vedno vsiljuje tisto, kar ustreza njemu, in ne spoštuje vaših želja ali meja, pride do velikih težav v razmerju.

Namesto zapiranja pred novimi izkušnjami bodite odprti. Pogovori o željah in pripravljenost na prilagoditve vodijo do večjega zadovoljstva. Ignoriranje potreb partnerja kliče po razmisleku o sebi in odnosu.

Seks kot dolžnost, ne dogovor

Sebičnost v postelji se pogosto odraža v prepričanju, da je partner dolžan zadovoljevati vaša pričakovanja, ne glede na svoje razpoloženje. Takšen pristop uniči intimnost, kajti spolnost v tem primeru postane enosmerna obveznost.

Pomanjkanje iniciative in popolna pasivnost brez razlage prav tako kaže na težave.

FOTO: Gettyimages

Jenni zaključuje:

»Seks ni stvar prisile in ne pravica, je dogovor med dvema, ki se spoštujeta in poslušata. Če čutite, da temu ni tako, se o tem iskreno in brez zadržkov pogovorita.«