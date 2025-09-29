Lahko moški zavohajo menstruacijo? Tu je odgovor

Številni moški trdijo, da lahko začutijo, kdaj se približuje menstruacija. Je to res? Mite in resnice o tistih dneh preverja 24sata.hr.

Nekaj dni pred menstruacijo postane raztresena in zmedena

Resnica. Temu pravimo možganska megla, pojavi se občutek slabše koncentracije in počasnejšega razmišljanja. Povzročata jo padec estrogena in progesterona, pojav, do katerega pride tik pred menstruacijo.

Običajno hitro mine.

FOTO: Gettyimages

Že ob žalostnem filmu postane čustvena in nato brezvoljna

Resnica. Predmenstrualni sindrom pogosto prinese razpoloženjska nihanja, utrujenost, občutljivost in zmanjšano spolno željo.

Ženska se lahko počuti ranljivo ali negotovo.

Njen telesni vonj se nekoliko spremeni

Delna resnica. Čeprav znanost tega ne potrjuje, mnogi moški pravijo, da zaznajo razliko, še posebej v daljših razmerjih.

Zlasti vaginalni vonj se lahko spremeni zaradi nihanja pH-vrednosti in hormonov.

Njene prsi postanejo večje in bolj občutljive

Resnica. Hormonske spremembe tik pred menstruacijo povzročijo zatekanje in občutljivost dojk. Glavna krivca sta estrogen in progesteron.

FOTO: Gettyimages

Ima gostejši izcedek

Resnica. Teden pred menstruacijo izcedek postane gostejši, belkast ali rahlo rumenkast, to je povsem normalen pojav in del zdrave vaginalne flore.

Preneha nositi belo barvo

Delna resnica. Mnogo žensk se v dneh pred menstruacijo izogiba svetlim oblačilom. Razlog je čisto praktičen: na svetlih oblačilih so vidnejši morebitni madeži.

Zdi se, da je tam spodaj bolj otečena

Resnica. Povečan pretok krvi v medeničnem predelu pred menstruacijo lahko povzroči občutek oteklosti, večje vlažnosti ali celo rahlega utripanja.

Tik pred menstruacijo je njen libido visok

Resnica. V zgodnjem delu lutealne faze menstrualnega cikla je raven testosterona še visoka, kar lahko poveča spolno željo. Proti koncu cikla se pogosto okrepi potreba po čustveni bližini.

Poje več čokolade in testenin

Resnica. Hormonska nihanja vplivajo tudi na apetit.

Znana menstrualna lakota ni nujno povezana z dejansko potrebo po hrani. Estrogen in progesteron vplivata na občutek lakote, kar vodi do želje po sladkem, še posebej po čokoladi.

FOTO: Gettyimages

Med spolnim odnosom imam občutek, da je vagina bolj plitva

Resnica. Maternični vrat med ciklom spreminja položaj: med ovulacijo je višje in mehkejši, pred menstruacijo pa nižje in trši. To vpliva na občutek med spolnim odnosom.

Pove mi

Največja resnica. Odprta komunikacija je temelj zaupanja in bližine. Ko si partnerja delita občutke in opažanja, se lahko bolje podpirata. In če je možno – poleg razumevanja ponudite tudi termofor in košček čokolade.

Razumevanje je ljubezen

Ne glede na to, ali gre za razpoloženjske spremembe, nenadne želje po čokoladi ali telesne znake, nekaj je jasno: menstrualni cikel močno vpliva na žensko.

FOTO: Gettyimages

Ena najlepših oblik izražanja bližine in ljubezni je dejstvo, da partner to prepozna in pristopi z razumevanjem ter nežnostjo.

Če niste prepričani, kako ravnati, vprašajte. In mimogrede prinesite še čokolado.