Kupci nočemo pesticidov

Karenca pomeni najkrajši čas, ki mora preteči od zadnje uporabe pripravka do žetve. To je tudi čas, ki je potreben, da se pesticid razgradi. Karenca se izračuna od trenutka uporabe in je izražena v dneh. Določena je za vsak pripravek in vsako poljščino posebej. To pomeni, da ima lahko en pripravek različno karenco za različne rastline, zato je pomembno biti še toliko bolj pozoren na podatke na embalaži. Po izteku obdobja mirovanja je žetev dovoljena.

Zelo pogosto se zgodi, da pridelovalci, ki želijo doseči višje donose in boljšo kakovost, škropljenje izvedejo že pred žetvijo, računajoč na to, da bo čakalna doba minila, medtem ko bodo pridelki skladiščeni. Zato je treba jasno vedeti, ali so bili kmetijski proizvodi skladiščeni oziroma niso bili dani takoj na trg in ne dosežejo takoj potrošnikov; karenca namreč ne vključuje časa, ki ga proizvodi preživijo v skladišču ali hladilnici.

Kmetijski proizvodi se praviloma skladiščijo v hladilnikih ali drugih prostorih, kjer procesi razgradnje morebitnih ostankov pesticidov ne potekajo oziroma so bistveno počasnejši. Z drugimi besedami: v pridelkih se lahko znajdejo ostanki pesticidov, česar pa si nihče ne želi. Zaradi zdravja potrošnikov so bile določene najvišje dovoljene količine ostankov pesticidov. Izražene so v miligramih na kilogram svežega proizvoda.

Čaj iz tobačnih listov Letos zelenjavo napadajo rastlinjakovi ščitkarji, ki povzročajo lepljive liste in oslabijo rastlino. Ponekod se pred njimi s precejšnjo uspešnostjo branijo z neemovim oljem, gre za naravno mešanico, ki jo vrtičkarji uporabijo zvečer, in sicer na spodnji strani listov. S tem pomagajo rastlini, da si opomore, in vrtu, da se ohrani ravnovesje v njem brez vsakršne škode za čebele in druge koristne žuželke. Spet drugi namakajo cigaretne ogorke oziroma pripravijo čaj iz tobačnih listov, z njim pa poškropijo po napadenih rastlinah, menda deluje 100-odstotno.

Kadar kmetijski pridelovalec uporablja fitofarmacevtsko sredstvo v skladu z navodili na etiketi in dobro kmetijsko prakso, ostanki fitofarmacevtskih sredstev na pridelku ob žetvi ne bi smeli presegati največje dovoljene količine ostankov, določene v državi, kjer je sredstvo registrirano.

Upoštevajte karenčno dobo

Spremljajte stanje pridelkov, s čimer se boste lahko še pravočasno odzvali v primeru razvoja bolezni ali pojava škodljivcev. Fitofarmacevtsko sredstvo mora biti registrirano v Republiki Sloveniji; za pridobitev potrebnih informacij glede uporabe določenega sredstva za varstvo rastlin se posvetujte s strokovnjakom.

Povzroča medeno roso Rastlinjakovega ščitkarja najdemo poleti na okrasnih rastlinah in vrtninah, pozimi tudi na sobnih. Obožuje suh zrak in vročino. Izloča medeno roso (lepljivo snov). Izločajo jo odrasli osebki in ličinke, ki jo izmetavajo daleč proč od sebe. Na medeno roso se lahko naselijo glive, ki povzročajo sajavost rastlin. Poleg tega ščitkarji sesajo rastlinske sokove, s čimer zmanjšujejo fotosintezo rastlin in povzročajo rumenenje listov.

Če so obrani plodovi namenjeni izvozu, je treba preveriti, ali je uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu z določenimi največjimi dovoljenimi količinami in uvoznimi tolerancami v državi uvoza (v primeru dvoma se posvetujte s strokovnjakom). Ne uporabljajte fitofarmacevtskih sredstev, ki jim je potekel rok uporabe. Pazljivo preberite navodila za uporabo in jih upoštevajte, fitofarmacevtsko sredstvo uporabite v priporočeni količini; upoštevajte karenčno dobo (čas med zadnjo uporabo fitofarmacevtskega sredstva in žetvijo). Vodite natančne evidence o uporabljenih sredstvih za varstvo rastlin.

V Sloveniji ne skoparimo s fitofarmacevtskimi sredstvi. FOTO: Arhiv Dela

Povzročajo lepljive liste in oslabijo rastlino. FOTO: Iryna Mazorchuk/Getty Images