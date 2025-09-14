BABIČIN TRIK

Kuhinjski trik, ki ga morate preizkusiti! Posode bodo spet kot nove

Nobeno drgnjenje ni potrebno, s pomočjo kuhinjskega papirja in vroče vode bo spet kot nova
Fotografija: Včasih pomivanje ne pomaga. FOTO: Debbiehelbing/Getty Images
Včasih pomivanje ne pomaga. FOTO: Debbiehelbing/Getty Images

L. K.
14.09.2025 ob 15:10
L. K.
14.09.2025 ob 15:10

Madeži na plastičnih posodah za shranjevanje so za mnoge nočna mora. Če v njih shranjujemo jedi, bogate z naravnimi barvili, so tudi po pomivanju videti, no, neoprane, umazane. Kakšna bi bila torej rešitev, da bi posode, ki so ključne pri shranjevanju hrane, v njih si že pripravljene jedi prinesemo v službo ali na izlet, ohranile svoj prvotni videz tudi po večkratnem pomivanju?

Rešitev prihaja iz preprostega, a zelo učinkovitega trika naših babic. Takole gre: najprej jo operemo z detergentom za ročno pomivanje posode. Potem vzamemo kos papirnate brisačke in jo natrgamo na manjše koščke. Te stresemo v posodico, v katero smo vlili malce vroče vode, zdaj jo zapremo s pokrovom in nekaj minut dobro stresamo. In – presenečenje! Ko bomo vsebino zlili ven, bo posoda popolnoma čista, čeprav smo v njej prej hranili bolonjsko omako, denimo.

Ta metoda je že marsikoga navdušila; morda bo tudi vas, ko boste videli, da deluje.

Drugi uporabniki menijo tako: če hrana preide v plastiko, potemtakem lahko tudi plastika prodre v hrano, jih je zaskrbelo. Zato bi bilo po njihovem mnenju še najbolje, da plastične posode popolnoma prenehamo uporabljati in jih nadomestimo s steklenimi, te je ne nazadnje tudi lažje očistiti.

Pomoč sonca

Tisti, ki ne morejo brez plastike, priporočajo naslednje: preden boste dali hrano v posodo, jo rahlo popršite s sprejem proti prijemanju, tako, zatrjujejo, ne boste videli nobenih madežev več, ne paradižnikove omake ne kurkume.

Tudi sončna svetloba naj bi bila učinkovita: dovolj bo, da posodo za nekaj ur postavimo na balkon ali na okensko polico, pa bo spet skoraj kot nova.

Čeravno so negativni učinki plastike že dobro znani, je ta še vedno najpogostejša izbira za shranjevanje hrane v naših kuhinjah. Če jo že uporabljamo, lahko z naštetimi triki podaljšamo njeno življenjsko dobo, s tem pa zmanjšamo količino oz. kopičenje odpadkov.

Statistika pravi, da je bilo samo v Ameriki leta 2022 proizvedenih kar 40 milijonov ton plastičnih odpadkov, recikliranih pa je bilo manj kot 6 odstotkov. Omenjene metode lahko pomagajo, da plastičnih posod po nekaj uporabah ne zavržemo, marveč jih ohranjamo urejene in funkcionalne še naprej.

