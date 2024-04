Kremasti špageti s šparglji: naš favorit med 15-minutnimi kosili (VIDEO)

Ste že kdaj pomislili, da bi tudi testenine lahko skuhali v mleku? Nekaterim je to znano iz otroštva, zato se vam najverjetneje že cedijo sline. To je trik, s katerim brez pretiranega truda ali uporabe smetane dosežemo zares kremast rezultat. Tako skuhane so recimo zares fantastične drobne školjke, ki jim pri koncu primešam zdrobljene karamelizirane lešnike in cimet ... Preden pa nas odnese sanjarjenje: v tem delu leta se bo vseeno bolj prilegla zelenjavna različica s šparglji in limono, trik pa uporabite isti.

Nov recept za zbirko 15-minutnih kosil. Obljubimo, ta jed vam ne bo vzela niti minute več in zanjo boste umazali le eno posodo.



Kremasti špageti s šparglji

žlica masla

350 g špagetov

500 ml piščančje jušne osnove (ali jušna kocka in 500 ml vode)

500 ml mleka

šopek špargljev (nekaj prihranimo za serviranje)

2 limoni

sol in poper

parmezan

Priprava

Na maslu prepražimo lupinico dveh limon. Zalijemo s piščančjo jušno osnovo in mlekom ter počakamo, da zavre. Špargljem odstranimo oleseneli del in jih razpolovimo po dolgem. Kakšen vršiček lahko prihranimo za dekoracijo. V vrelo osnovo stresemo špagete in šparglje ter dobro pomešamo. Kuhamo 10 do 12 minut in vmes vsake toliko časa pomešamo. Testenine bodo zaradi mleka potrebovale kakšno minutko več, kot je navedeno na embalaži, da se pravilno skuhajo. Ko so nared, se bo tekočina spremenila v svileno omako, ki jih bo obdajala. (Nikar ne čakajte, da je na dnu posode ne bo prav nič več, kajti na mizo boste prinesli že preveč suho jed.) Odstavimo z ognja, primešamo bogato pest parmezana in iztisnemo sok limone. Najprej ene, pokusimo in se šele na tej točki odločimo, ali želimo še več kis­losti. (Če ste uporabili domačo jušno osnovo, boste morali dosoliti, če pa ste kuhali z jušno kocko, bo najverjetneje že skoraj dovolj slano. Ne pozabite še na poper.) Postrežemo na ličnih krožnikih in okrasimo z vršički špargljev ter tankimi rezinami limone.

...

Priporočamo še: Nadomestki za šparglje iz narave: priporočila in opozorila