Kraljica kozmetike

»Nisem prispela do sem tako, da bi si le želela in upala, temveč z delom,« je večkrat opomnila svoje zaposlene. Uživala je ugled zaradi elegance in lepote ter izjemnega občutka za podrobnosti.

V podjetju je bila aktivna in je mešala opojne stekleničke vse do svoje smrti. Umrla je leta 2004 v starosti 97 let zaradi težav s srcem, na svojem domu v New Yorku. Nosila je naziv predsedujoča ustanoviteljica družbe, častno poimenovanje, ki ga ne bodo predali nikomur drugemu.

Njen kozmetični imperij ostaja krepko zasidran med vodilnimi na svetu.

Estée Lauder je bila leta 1998 edina ženska, ki jo je revija Time uvrstila med dvajset najvplivnejših poslovnih genijev stoletja. Njen kozmetični imperij je takrat ustvarjal skoraj štiri milijarde dolarjev prihodkov na leto.

Začelo se je s prodajo štirih doma izdelanih losjonov za nego kože. Leta 1930 se je poročila z Josephom Lau­derjem, ki je postal partner v njenem podjetju. Življenjska sopotnika in poslovna part­nerja sta ostala do njegove smrti leta 1982.

Oboževala je prodajo in talent jo je kmalu pripeljal do lepotnega kotička v prestižni veleblagovnici Saks na 5. ave­niji v New Yorku. Kmalu so sledile pogodbe z drugimi vodilnimi veleblagovnicami, kot sta Bloomingdale's in največja na svetu – Macy's.

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so njene izdelke začeli prodajati v londonskem Harrodsu – v prvi od pozneje številnih trgovin v tujini. Danes je družba Estée Lauder zastopana po vsem svetu.

Trenutek za vonj

Poleg uspeha v industriji izdelkov za nego kože je Estée Lauder uživala velik ugled med strokovnjaki za dišave. »Vonj, ki vas obda, ko gre mimo lepa ženska, je eden tistih trenutkov, ki nedvomno za vedno ostanejo v spominu,« je ena njenih legendarnih izjav.

Družba je leta 1953 po njenih smernicah predstavila dišavo Youth Dew in številne druge, med drugim Private Collec­tion leta 1973, White Linen 1978 in Beautiful 1985. Zdaj tržijo več kot 70 parfumov za moške in ženske.

Pionirka brezplačnih vzorčkov

Estée Lauder je zapustila več kot uspešno podjetje – ustvarila je kulturo lepote in vnesla pristop do stranke, ki je za vedno spremenil kozmetično industrijo. Zelo pikolovsko je namreč učila svoje prodajalce vsakršnih podrobnosti. Osebno jih je šolala in se udeležila skorajda vsakega odprtja nove trgovine.

Njen nasvet pri marketingu eden na enega je nepozaben. »Telefoniraj, piši, povej ženski,« je pogosto pripomnila. Bila je tudi strast­na zagovornica brezplačnih vzorčkov in zato je svoj prvi denar, namenjen promociji, porabila za darila v trgovinah in na modnih revijah.

Bila je pionirka aktivnosti, kot je darilo ob nakupu, ko je strankam ob nakupu izdelkov podarila brezplačne vzorčke drugih izdelkov in dragocene toaletne torbice, rutice ali ogledalca z njenim podpisom.

Navdihujoča in dostopna lepota

Eden od njenih prispevkov je bila izbira modrega podpisa Estée Lauder, za katerega je trdno verjela, da se bo lepo ujemal z notranjostjo večine kopalnic in spalnic. V vsaki podrobnosti je iskala možnost, kako polepšati svoje stranke. Poleg spoprijemanja z izzivi mednarodnega podjetja je neutrudno oblikovala podobo lepote v Združenih državah Amerike in tujini.

Vztrajala je, da oglasi – z izbranimi supermodeli, kot sta bili v 90. letih Paulina Porizkova in Elizabeth Hurley – prikazujejo lepoto, ki je navdihujoča in dostopna. »Ne glede na to, ali ste direktorica podjetja ali nekdo, ki ga želi očarati, po­trebujete lepoto in ženskost enako kot modrost in moč,« je poudarjala.

Živa legenda

Gospa Lauder je bila izjemno cenjena tako znotraj kot zunaj svojega področja delovanja. Prejela je francosko državno odlikovanje legija časti in zlato medaljo mesta Pariz. Leta 1967 jo je Združenje ameriških poslovnih žensk uvrstilo med deset najbolj izjemnih poslovnih žensk.

Leta 1989 ji je Združenje predstavnic kozmetičnih podjetij podelilo nagrado za življenjsko delo. Ameriško društvo parfumerjev pa jo je leta 1994 razglasilo za »živo legendo«.

Sedem serumov v enem

Delo Estée Lauder so nadaljevali njeni sinovi, dolga leta je družbo vodil njen najstarejši sin Leonard, ki se je materi pridružil leta 1958. Bil je mojster sklepanja poslov, eden njegovih največjih dosežkov je bil prevzem nekaterih lepot­nih blagovnih znamk. »Bil je ikona in pionir, spoštovan po vsem svetu.

Njegova energija in vizija sta pomagali oblikovati naše podjetje in tako bo ostalo tudi v prihodnje,« je ob njegovi smrti prejšnji teden dejal Stéphane de La Faverie, izvršni direktor podjetja Estée Lauder.

Le nekaj dni zatem smo se gospodu simbolično poklonili tudi v Ljubljani, v imenitnem ambientu Tisti plac, na lepotni delavnici o moči sedmih serumov v enem.

Formula je tako napredna, da deluje kot sedem serumov v enem, saj zagotavlja sedem ključnih koristi za obnovo kože: vlaženje, zmanjšanje linij, enakomeren ten, krepitev, čvrstost, sijaj in antioksidativna zaščita – vse to v hitro vpijajoči teksturi.

