Kovinska žičnata ščetka za žar je precejšnja grožnja

Poletje je sinonim za druženje na prostem, vonj po žaru je domala nepogrešljiv del poletne sezone. Medtem ko se vsi posvečajo mesu, marinadam in pravilnim pečenjem, le redko kdo razmišlja o morebitnih nevarnostih, ki jih lahko prinaša žar. Nekatera tveganja so dobro znana: vdihavanje dima, poškodbe oči, opekline in požari ...

Vendar obstaja še ena skrita, a toliko pomembnejša grožnja: gre za žičnato krtačo za žar. Da, prav to majhno kuhinjsko orodje lahko povzroči resne zdravstvene težave.

Majhen kovinski lasek vam lahko življenje hudo zaplete. FOTO: Helin Loik-tomson/Getty Images

S tovrstnih krtač za čiščenje kovinskih žarov, zlasti s starejših in močno obrabljenih, lahko namreč odpadejo tanki odkruški, ki lahko končajo tam, kjer ne bi smeli – v vašem obroku. Ni torej presenetljivo, da ponekod že prepovedujejo njihovo prodajo in uporabo.

S čim torej očistiti žar?

Po nekaterih ocenah naj bi na ameriških urgencah končalo v povprečju 130 ljudi, ki so pomotoma pogoltnili nekaj kovinskega, špičastega in hudo nevarnega. Kaj storiti, če med piknikom pogoltnete delec kovinske ščetine? Najbrž boste imeli najprej občutek, kot da se vam je pri požiranju nekaj zataknilo v grlu. Najpogostejši simptomi bodo vneto grlo, sledi krvi v slini. Zdravniki svetujejo, da takoj pokličete prvo pomoč (rešilca). Nikakor ne poskušajte jesti oziroma piti naprej; to lahko povzroči samo še dodatne poškodbe.

S čim ga pa vi čistite? FOTO: Getty Images

Aluminijasta folija je lahko alternativa nevarnim krtačam. FOTO: Imagepixel/Getty Images

Nazadnje se je tovrstni primer zgodil na Danskem, kjer je 51-letna ženska nehote pojedla košček krtače za čiščenje žar plošče. Kirurško so ji morali odstraniti del črevesja, bolnico so tri dni pozneje odpustili iz bolnišnice.

S čim torej očistiti žar, kaj uporabiti namesto kovinskih ščetk? Kot alternativo poznavalci, pogosti uporabniki žara priporočajo aluminijasto folijo, ki jo zmečkamo v žogico in z njo podrgnemo po rešetki, učinkovita je tudi limona ali čebula, ki ju prerežemo na pol in, nataknjeno na dolge vilice, podrgnemo po žaru, uporabimo lahko kamnito gobo, plovec ali pa žar očistimo s paro ...

Če se odpravljate na druženje, kjer bo gostitelj pekel na žaru, se vendarle predhodno prepričajte, na kakšen način jo je čistil.