Kosilo z okusom morja

Recepte za popolno kosilo, seveda lahko tudi zgodnjo večerjo, tokrat ponujata Mirjam Grilc in Jasmina Pirnar Krope - Yaska s kulinaričnega portala Odprta kuhinja in iz istoimenske priloge naše medijske hiše Delo. Več receptov za morsko razvajanje na www.odprtakuhinja.si.

Orada na zelenjavni posteljici

»File orade s koromačem in kitajskim zeljem zveni že skorajda praznično, a zagotavljamo vam, da gre zgolj za nekaj rezanja prave kombinacije zelenjave, ki jo začinimo in iz nje pripravimo hrustljavo posteljico za nežne in sočne ribje fileje. Preprosto in izvrstno!«

Potrebujemo:

4 srednje velike fileje orade

8 manjših mladih krompirjev

2 do 3 koromače (odvisno od velikosti)

manjšo glavo kitajskega zelja

12 češnjevih paradižnikov

3 cele mlade čebulice

olje, sol in poper, limono

Za tržaško omako:

2 žlici strtega česna

2 žlici nasekljanega peteršilja

olje

Dodatno (po želji):

dobro pest osočnika

maslo

FOTO: Sonja Ravbar

Priprava:

Krompir operemo, narežemo na manjše kose in kuhamo nekaj minut, da ostane še čvrst.

Pečico vključimo na 220 stopinj Celzija z ventilacijo in pripravimo večji pekač.

Koromač narežemo na debele lističe, prav tako kitajsko zelje in oboje stresemo na pekač. Dodamo češnjev paradižnik, mlade čebulice (prerežemo jih samo čez pol, če so velike) in kuhan krompir, olje, sol poper ter premešamo.

Zmešamo tržaško omako: nasekljamo peteršilj ter stremo česen in ju zmešamo z oljem.

Ribje fileje posolimo in premažemo s tržaško omako. Postavimo jih na pripravljeno zelenjavo v pekaču in vse skupaj pokapamo z limoninim sokom.

Pekač potisnemo v pečico za 20 do 25 minut (če imate radi bolj zapečeno, za zadnje minute povečajte temperaturo ali podaljšajte peko za kako minuto ali dve, vendar ne predolgo, da bo riba ostala sočna).

Dodatek: Če imamo pri roki osočnik, ga na hitro popečemo na maslu in postrežemo ob ribi. Kosilo bo še bolj morsko obarvano in pestro.

Namig: Osočnik lahko kupimo v nekaterih ribarnicah in tudi trgovinah. Je slanuša, kar pove, da je sam po sebi slan, zato ga ne solimo. Na maslu ga popečemo v minuti do dveh, sicer izgubi čvrsto in svežo strukturo.

Riba z zelenjavo

»Da, tudi doma si lahko privoščimo prav tako ribo, pa še neverjetno preprosta je za pripravo. Zelo pomembno je le to, da je sveža in lepo očiščena, za vse drugo poskrbi še nekaj ključnih sestavin ter pečica in že lahko uživamo v izjemni gurmanski pojedini, ki je poletno lahka in fantastično okusna!«

Potrebujemo:

1 večjo ali 2 manjši očiščeni ribi (orada ali brancin)

4 krompirje

korenček

bučko

pest češnjevih paradižnikov

2 do 3 stroke česna

pest črnih oljk iz slanice (brez koščic)

nekaj vejic rožmarina

100 ml belega vina (suho)

oljčno olje, žlico masla

sol in poper

FOTO: Sonja Ravbar

Priprava:

Pečico vključimo na 200 stopinj Celzija.

Zelenjavo očistimo, osušimo in narežemo na poljubne (malo večje) kose.

Pripravimo pekač: dobro ga namastimo z oljčnim oljem, nato pa nanj stresemo pripravljeno zelenjavo (brez paradižničkov in bučk), jo pokapamo z nekaj oljčnega olja, solimo in popramo ter premešamo in damo v ogreto pečico za 25 minut.

Zdaj pripravimo ribo: očistimo jo in dobro osušimo, nato pa po vrhu nekajkrat zarežemo (prerežemo samo kožo) ter solimo tako zunaj kot znotraj.

Pekač z zelenjavo vzamemo iz pečice, premešamo in na sredini naredimo prostor za ribo.

Ribo položimo na pekač (z zarezami na vrhu) in okoli nje dodamo še paradižničke, bučke, oljke, vejice rožmarina ter vse skupaj pokapamo z nekaj oljčnega olja in žlico masla.

Nato v pekač (ob strani) nalijemo še vino (ne po ribi) in vrnemo v pečico za 20 do 25 minut. Zadnjih 10 minut temperaturo v pečici dvignemo na 220 stopinj, da riba in zelenjava dobita hrustljavo skorjico.

Lignjev golaž

»To je nadvse okusna ter hkrati zelo preprosta in hitro pripravljena jed, ki je lahko odlična ideja za nedeljsko kosilo ali morsko razvajanje med tednom.«

Potrebujemo:

1 kg lignjev

2 žlici oljčnega olja

večjo čebulo

2 do 3 stroke česna

100 ml suhega belega vina

400 ml paradižnikove pasate

300 ml vode

2 do 4 žlice drobtin

sol, poper, peteršilj

FOTO: Sonja Ravbar

Priprava:

Lignje očistimo, splaknemo pod hladno vodo, dobro osušimo in narežemo na kolobarje.

V posodi na oljčnem olju in zmernem ognju prepražimo na drobno narezano čebulo, da postekleni.

Dodamo lignje in jih po okusu solimo in popramo. Počakamo, da tekočina, ki jo izpustijo, izpari, občasno premešamo.

Dodamo strt česen in premešamo. Ko česen zadiši, prilijemo vino, paradižnikovo pasato in vodo, potresemo z drobtinami, dobro premešamo ter pokrijemo.

Lignjev golaž ob občasnem mešanju kuhamo do pol ure, dokler niso lignji mehki in omaka lepo gosta (če se nam tekočina preveč zgosti, lahko prilijemo nekaj vode).

Na koncu primešamo še nekaj nasek­ljanega svežega peteršilja in postrežemo z izbrano prilogo.

Namig: Mehke lignje v gostljati paradižnikovi omaki bogatega okusa lahko ponudimo z različnimi prilogami, in sicer lahko postrežemo popečeno polento, riž, krompir, njoke ali pa samo rustikalen kruh in seveda kozarček suhega belega vina.