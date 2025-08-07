Koristna pomagala: lovor in žajbelj odganjata muhe

V obmorskih krajih lahko naberete več divjih rastlin in alg, ki jih lahko uporabite kot naravne repelente, čistila ali za odišavljanje doma. Ne nabirajte rastlin v narodnih parkih ali na zasebnih površinah. Vedno uporabite škarje oziroma rastlin ne pulite s koreninami.

Lovor (Laurus nobilis) odganja molje, muhe in komarje. Uporabite suhe liste, ki jih damo v omare, ali pa eterično olje (razredčeno z vodo za razprševanje). Žajbelj (Salvia officinalis) odganja molje in muhe.

Šopki žajblja bodo v omarah odganjali molje. FOTO: Vesmil/Getty Images

V shrambi uporabite sveže vejice. Sredozemski timijan (Thymus vulgaris) odganja mravlje in druge žuželke. Uporabite razpršilo z oljem timijana, in sicer 10 kapljic na 100 ml vode.

Morska pozejdonovka (Posidonia oceanica) je naravno čistilo za umivalnike in kovine. Naberite šope, ki jih naplavi iz morja na obalo. Ne trgajte svežih rastlin! Morsko travo en dan namakajte v slani vodi, da odstranite pesek, nato sperite pod tekočo vodo, da odstranite sol. Razporedite na soncu za dva, tri dni, da se popolnoma posuši. Vlažno kroglico trave lahko uporabite kot ščetko za drgnjenje umivalnikov, kovinskih površin ali celo ponev. Deluje blago, ne praska površin. Morske alge (npr. Ulva lactuca) lahko uporabite podobno kot morsko travo. Če jih posušite in zdrobite, so tudi odlično gnojilo.

Navadni morski koprc (Crithmum maritimum) uporabite kot antibakterijsko čistilo. Narežite stebla ter jih za en teden namočite v beli kis, razredčite z vodo (1:1). Uporabite za čiščenje kuhinjskih površin. Brin (Juniperus communis) deluje antibakterijsko in odvrača insekte. Jagode brina v vrečki iz tankega blaga dajte v shrambo.

Z morsko travo očistite mastne obloge.

Odstranjevalec madežev

Naberite denimo navadni osočnik, s katerim boste odstranili najrazličnejše madeže. Za odstranjevanje maščobe s kuhinjskih površin ali posode zmešajte sveža stebla z belim kisom v razmerju ena proti ena in drgnite. Čaj iz posušenih stebel očisti steklene površine. Pripravite čaj iz posušenih stebel, naj vre 10 min, precedite in razpršite. Rjave madeže (zaradi kave ali rje) odstranite s pasto iz zdrobljenih svežih stebel in sode bikarbone, ki ju zmešate v razmerju 2:1. Sok morske čebule (Drimia maritima) je naraven insekticid; razredčenega z vodo (1:1) uporabite proti mrčesu.

Tudi zlati kovanec (Asteriscus maritimus) je insekticid, uporabite ga proti listnim ušem (Aphidoidea). Deluje tudi proti ščitkarjem (Coccoidea) in belim mušicam (Trialeurodes vaporariorum) ter antibakterijsko in protiglivično. Potrebujete 1 skodelico svežih listov in cvetov, ki jih prelijte z dvema dcl vrele vode; pustite stati 24 ur, nato precedite. Razredčite z vodo (1:5) in popršite na okužene rastline. Za večjo učinkovitost dodajte 1 žličko mila. Ne uporabljajte v vročini, ker lahko takšna uporaba povzroči opekline na listih. Preizkusite na majhnem delu rastline. Nekaterim vrstam namreč lahko škodi.