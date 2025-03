Konec izjemnega obdobja: Donatella predaja žezlo

Za kultno modno hišo Versace bo prvič, odkar je nastala, oblikoval nekdo, ki se ne piše Versace. Modna znamka Versace je bila ustanovljena leta 1978 in si kmalu utrla sloves med ljubitelji mode. Od samega začetka slovi po razkošnosti, opaznih potiskih, globokih dekoltejih oziroma visokih razporkih in živahnih barvah, veliko je tudi zlate.

Po smrti Giannija Versaceja je pred 30 leti vodenje prevzela njegova sestra Donatella Versace. Takoj je pridobila sloves v modni sceni in tudi širše, ter skupaj s Karlom Lagerfeldom, Tomom Fordom in Naomi Campbell krojila najbolj vpliven krog v modni industriji. Donatella je ena prvih, tako piše britanski Vogue, ki je prepoznala, kako uspešno gresta z roko v roki slava in moda, ter se spoprijateljila s številnimi slavnimi.

V arhivu se tako znajdejo fotografije Donatelle z Madonno, Princeom, Lizo Minnelli, Eltonom Johnom, Mariah Carey in tudi člani britanske kraljeve družine ter seveda številnimi drugimi. Zagotovo ena bolj znanih kreacij njene kariere je zelena obleka s potiski palm, v kateri se je Jennifer Lopez leta 2000 pojavila na glasbenih nagradah grammy.

Eden od nepozabnih trenutkov znamke Versace je J.Lo v obleki z globokim dekoltejem in visokim razporkom. Foto: Reuters

Za kako ikoničen kos gre, pove dejstvo, da je kreacijo Donatella 20 let kasneje obudila in jo predstavila na reviji za pomlad/poletje 2020, nosila pa jo je ponovno Lopezova.

Po 47 letih obstoja znamke Versace se tako zdaj ta italijanska družina umika, a Donatella naj bi ostala glavna ambasadorka blagovne znamke. Zdaj bo za Versace risal Dario Vitale, prav tako Italijan. Svojo kariero je začel pri znamki Bottega Veneta, nazadnje pa je ustvarjal za Miu Miu.

Nepozaben je prihod Lady Gaga na rdečo preprogo glasbenih nagrad, kjer je bila videti kot Donatella Versace in seveda nosila njeno kreacijo. Foto: Reuters

»Zavzemanje za naslednjo generacijo oblikovalcev je bilo zame vedno pomembno. Navdušena sem, da se nam pridružuje Dario Vitale in v pričakovanju, kako bo Versace videti skozi njegove oči,« je dejala Donatella Versace. Ob novici, da sestopa z mesta glavne oblikovalke, je še povedala: »Nadaljevati zapuščino mojega brata Giannija je bila največja čast v mojem življenju. Bil je pravi genij, a upam, da imam nekaj njegovega duha in vztrajnosti.« In napovedala, da bo ostala »najbolj strastna zagovornica Versaceja«. Kot je še povedala, je Versace del njenega DNK-zapisa in bo za vedno ostal v njenem srcu.