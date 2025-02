Končati zvezo pred ali po valentinovem?

Dan zaljubljenih z vrtnicami in čokoladami na nekatere vrši veliko pritiska.

Najbolj na tiste, ki razmišljajo, da bi zvezo končali. Na ta dan naj bi namreč pokazali, kako globoka je ljubezen, a te geste so pri osebah, ki dvomijo o odnosu, vsiljene in neiskrene. In pri njih se poraja vprašanje: ali odnos končati pred ali po prazniku ljubezni.

Enotnega odgovora na to vprašanje ni, tako pa nanj odgovarjajo strokovnjaki za medosebne odnose.

Prekinitev pred dnevom zaljubljenih

»Konec zveze običajno ni spontana odločitev, ampak nekaj, o čemer ljudje dolgo razmišljajo,« pravi Morgan Cope, docentka psihologije na Centre Collegeu v Kentuckyju, ki se v svojih raziskavah posveča ljubezni.

Čeprav se prekinitev s partnerjem pred praznikom lahko zdi brezčutna, pravi, da v bistvu nikoli ni pravi trenutek za konec zveze. Vedno bo nek drug praznik, rojstni dan ali drugačen izgovor za podaljševanje agonije, kar človeka izčrpa:

»Preživljati dan zaljubljenih z nekom, s katerim ne delite romantičnih občutkov, je naporno. Predstavljajte si, da izbirate darilo za nekoga, ki vam ni več ljub, ali greste na večerjo, na kateri nočete biti, ali ste intimni s partnerjem, s katerim nočete biti več.

Razhodi so vedno težki, vendar si ni treba oteževati situacije in se siliti v nekaj, za kar veste, da nima prihodnosti,« navaja psihologinja.

FOTO: Bernardbodo/Gettyimages

»Družbeni mediji so tudi dan zaljubljenih spremenili v spektakel, ki ustvarja pogoje za primerjave in lažne predstave o tem, kaj pomeni ljubiti in biti ljubljen,« se strinja Kiana Shelton, terapevtka z inštituta Mindpath Health v Teksasu in dodaja:

»Obstaja velik pritisk glede izražanja naklonjenosti v smislu obdarovanja z nakitom, čokoladicami ali šopki vrtnic, spodbuja se tekmovalnost z objavami na spletu.

Vsa ta pričakovanja lahko posameznike pripravijo k razmisleku o tem, ali je bolje čas in denar namenjati za novo poglavje življenja ali za zvezo, ki ne vodi nikamor.«

Razhod pred dnevom zaljubljenih po mnenju Copejeve odvzame breme načrtovanja romantične večerje in drugih gest, ki se zdijo prisiljene in neiskrene:

»Želite biti iskreni do sebe in do partnerja, kar pomeni, da ne vlagajte v veliko praznovanje. Tako ne z vidika čustev kot ne z vidika financ,« svetuje.

Meni še, da bi prekinitev po tem dnevu lahko bolj šokirala partnerja, saj praznovanje praznika ljudem daje občutek, da je zveza bolj trdna, kot v resnici je, kar na koncu lahko povzroči zmedo in tudi jezo.«

Priporoča, da si pred praznikom vzamete nekaj teden dni, da končate zvezo. Čeprav bo to še vedno težek pogovor, drugi strani zagotovi čas, da predela razhod in osnuje alternativne načrte za valentinovo.

Konec po dnevu zaljubljenih

Obstaja tudi druga plat medalje. Če še niste prepričani glede prekinitve zveze, Sheltonova svetuje, da počakajte na dneve po prazniku.

Brez pritiska ob misli na valentinovo, pravi, imajo ljudje jasnejši pogled na svoja čustva in na prihodnost zveze.

Čakanje, da gre dan zaljubljenih mimo, lahko ljudem zagotovi zadnjo priložnost, da se prepričajo ali želijo zvezo nadaljevati ali jo resnično hočejo končati. Sheltonova meni, da lahko dejstvo, da se partner na dan D res trudi, odstrani dvome in nekoga pripravi do tega, da se loti reševanja težav, namesto da bi končal odnos.

Nekateri se odločijo prekiniti po dnevu zaljubljenih tudi zato, da bi se izognili ustvarjanju mentalne povezave med praznikom in koncem razmerja. Sheltonova pojasnjuje, da so naši možgani nagnjeni k iskanju vzorcev in iskanju pomena med dvema dogodkoma.

FOTO: Gettyimages

Vsakoletni opomnik na prekinitev lahko povzroči občutek, da odnosi nikoli ne trajajo dlje od dneva zaljubljenih.

Občutek krivde je nekaj običajnega

Neredko je pri koncu zveze prisoten občutek krivde.

»Krivda je po razhodu prisotna,« pravi Copejeva. Čeprav je trenutek boleč, svetuje, da se spomnite, da je bolje ne zapravljati partnerjevega časa z lažnim praznovanjem, ki lahko podaja napačno sporočilo, da je zveza močna.

Sheltonova dodaja, da je eden od načinov za spopadanje z neprijetnostjo ta, da drugi strani priznate, kako se počutite:

»Obzirnost in vljudnost sta tisti, ki vsako, še tako neprijetno situacijo, naredita sprejemljivejšo. Pomaga, če izrazimo hvaležnost za čas, preživet skupaj.«

FOTO: Gettyimages

»Če se boste preveč posvečali negativnim posledicam zveze in posledično prekinitve, boste še naprej čutili sram in krivdo,« pravi in dodaja, da osredotočanje na tisto, česar se nekdo v razmerju nauči, iz lepih in slabih izkušenj, pomaga do lepših odnosov v prihodnosti, piše CNN.