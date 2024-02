Kolumna Jerneje Jošar: Po por tudi pozimi kar na vrt

Temno zeleni ploščati listi pokončne in tudi na pogled zelo privlačne zelenjadnice so letos po dolgem času dobili snežna prekrivala. Prav lepo jih je bilo opazovati. Por pa ni na gredah samo pozimi, ampak, če poskrbimo za redno setev in pravilen izbor sort, vse od junija naprej. Prve setve za vzgojo sadik v notranje prostore opravimo že februarja. Zato, če ste med tistimi, ki sami poskrbijo za sadike, kar veselo na delo.

