Kolumna Jerneje Jošar: Dve najpogostejši bolezni bučnic

Vreme, ki smo mu priča zadnje tedne, je bilo idealno za razvoj krompirjeve plesni in marsikomu ni uspelo rešiti paradižnikov, ki ga ta bolezen uniči do konca. Pa vendar plesni napadajo tudi druge rastline, tako so vidni znaki okužb kumarne plesni na kumarah. Če bo sledilo vroče in suho poletje, pa lahko bučnice zbolijo tudi za pepelovko bučnic.

Celotno kolumno Jerneje Jošar preberite na deloindom.si.