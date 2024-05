Kolumna Jerneje Jošar: Cvetlice za naravne pripravke

Cvetje na zelenjavnem vrtu, na gredicah med zelenjavo, je še kako dobrodošlo. Ko pogledamo zelenjavni vrt, kjer ni cvetja, od daleč, je to več ali manj združba rastlin v zelenih odtenkih. A barve so še kako pomembne! Ne samo zato, da je pestrost na vrtu večja, in da naša duša zaigra ob pogledu na raznolikost in lepoto, ampak tudi zaradi čisto praktičnih stvari. Predvsem rdeča, oranžna in rumena barva cvetov privabijo na vrt opraševalce in tudi žuželke, ki se hranijo s škodljivci na zelenjadnicah. To pa še ni vse! Iz marsikatere cvetlice lahko pripravimo naravne pripravke za krepitev in zaščito pred boleznimi in škodljivci. Take, zelo koristne in enostavne za gojenje so tri enoletne cvetlice, kapucinka, žametnica in ognjič. Maja je pravi čas, da jih posejemo na vrtove, ali pa posadimo na prosto že sadike.

Več na deloindom.si.