Koliko zaupati ledenim možem?

Ledeni možje so del vremenskega izročila, ki so ga ljudje dolga stoletja jemali zelo resno. Tradicija jim je pripisala krivdo za mrzlo vreme tik pred sredino meseca. Godujejo od 12. do 14. maja, po tem vrstnem redu: Pankracij, Servacij in Bonifacij. Utegnili bi prinesti nenadno slano in pozebo, Zofka, ki ima god 15. maja, pa je v žlahti z dežjem. Se sprašujete, koliko avtoritete jim pripisati?

