Ali vaš ljubljenček preveč pije? Možnih je veliko dejavnikov, zaradi katerih to počne

Pretirano uživanje tekočine se imenuje polidipsija in pomeni uživanje več kot 100 mililitrov tekočine na kilogram teže v 24 urah. Vendar pa lahko na polidipsijo posumimo že, če spije polovico manj. Bolezen je navadno povezana s poliurijo, izločanjem (pre)velikih količin urina.

Običajno organizem poskrbi, da sta uživanje in izločanje tekočine uravnotežena. Kadar telesu manjka vode ali je izgubi več kot običajno, začne hipofiza, endokrina žleza v možganih, izločati antidiuretični hormon (ADH). Ta sporoči ledvicam, naj zadržijo vodo in kondenzirajo urin. Hkrati je aktiviran možganski center za žejo.

Veliko različnih dejavnikov

Obstaja veliko različnih dejavnikov, zaradi katerih je lahko žeja pretirana – okvara mehanizma za kondenzacijo v ledvicah, neodzivnost ledvic na ADH, odsotnost ADH (ker ga hipofiza ne proizvede ali ker se ne sprosti v telo) ali pa se to zgodi zaradi čezmerne sprožitve želje po tekočini.

Z napajalnikom boste lažje izmerili, koliko vode popije ljubljenček. FOTO: Wenfeng Quan/Getty Images

Razlogi za to, da je vaš ljubljenček preveč žejen, so lahko ledvične okvare, bolezni jeter, sladkorna bolezen, hipertiroidizem oziroma pretirano delovanje ščitnice (pri mačkah), cushingova ali addisonova bolezen, okužbe sečil ter povišane ravni kalcija, občasno povezane s pojavom raka. Razlogi za pretirano pitje so lahko tudi vedenjski. Včasih se polidispija pojavi po močnem bruhanju ali driski. Če vas pitje vašega ljubljenčka skrbi, natančno izmerite, koliko tekočine spije na dan. Če je količina pretirana, o tem obvestite veterinarja.

Ugotovimo vzrok Zelo pomembno je, da čim prej ugotovimo, zakaj ljubljenček preveč pije, saj je zgodnja diagnoza ključna, da začnemo pravočasno zdraviti morebitno bolezen. Pravočasno zdravljenje lahko zelo izboljša kakovost življenja in ga tudi podaljša.

Po bruhanju ali driski je pitje več vode normalno in koristno. FOTO: Alex_ugalek/Getty Images

Ta bo ljubljenčka najprej poslal na urinski test in natančno izmeril, koliko popije v 24 urah. Sledil bo odvzem krvi za popolno krvno sliko in biokemijo seruma. Na podlagi teh podatkov bo lahko ocenil zdravje jeter, ledvic, ščitnice in raven glukoze v krvi. Za oceno delovanja hormonov bodo morda potrebni dodatni krvni testi. Če vse to ne bo delovalo, bodo sledile bolj invazivne preiskave, kot sta rentgen ali ultrazvok trebušne votline.

Zdravljenje polidipsije pri mačkah in psih je v prvi vrsti odvisno od osnovnega vzroka. V primeru sladkorne bolezni so potrebne vsakodnevne injekcije inzulina. Cushingovo bolezen blažimo z vsakodnevnim jemanjem zdravil za obvladovanje simptomov. Pri kronični ledvični bolezni so potrebni sprememba prehrane, zdravila in neomejen dostop do vode.