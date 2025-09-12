VTRAJNI MEHKUŽCI NA VRTU

Ko se plazijo po fasadi: vrtnarji vedo, kako trmasti sovražniki so lahko vztrajni polži

V vlažnejših in toplejših mesecih pridejo iskat hrano in v eni sami noči uničijo ves njihov trud.
Fotografija: Mnogo vrtnarjev ima veliko težav zaradi polžev. FOTO: Kosobu/Getty Images
Odpri galerijo
Mnogo vrtnarjev ima veliko težav zaradi polžev. FOTO: Kosobu/Getty Images

L. K.
12.09.2025 ob 15:43
L. K.
12.09.2025 ob 15:43

Hišni red v stanovanjskih blokih zahteva tišino po 22. uri; zato je razumljivo, da bi lahko vse, kar povzroča hrup po tej uri, povzročilo nezadovoljstvo lastnikov in najemnikov. In kaj bi lahko bilo bolj hrupnega od pojava, ki mu pravimo, da se je nekdo usedel na zvonec. Vsakdo je že kdaj doživel nočno moro, ki nikomur ne dovoli spati.

Prav to se je zgodilo stanovalcem večstanovanjske stavbe v Schwabachu v Nemčiji, nedaleč od Nürnberga. Pozno ponoči jih je zmotil zvonec, ki je neprekinjeno zvonil, a ne le to, zvonilo ni samo pri enem, temveč od stanovanja do stanovanja ... »Že zdavnaj smo bili v postelji, ko je nekdo pozvonil pri naših vratih. Sicer nikoli ne odpiramo vrat po 22. uri, to pot pa je bil nekdo resnično vztrajen, zvonjenje ni in ni prenehalo,« je pripovedovala stanovalka. In nadaljevala: »Sprva smo mislili, da gre za kakšno (otroško) nagajivost.

Tokrat se na zvonec ni usedel človek. FOTO: Forgem/Getty Images
Tokrat se na zvonec ni usedel človek. FOTO: Forgem/Getty Images

Ker je čez cesto zapuščena stavba, smo pomislili tudi na kakšnega klateža. Potem pa je poklicala svakinja, ki živi nad nami, in povprašala, ali zvoni tudi naš zvonec, njen namreč kar ni prenehal zvoniti. Čeprav sem se prepričala, da ni nikogar pri vratih, je še kar zvonilo.« Prebujeni in prestrašeni stanovalci niso želeli tvegati in so poklicali policijo. Ta je prispela kmalu, zvonci so še kar zvonili, nadzorna kamera pa ni kazala nikogar pri vhodu v stavbo.

Čudno, zelo čudno je bilo ... Dokler niso našli krivca.

Na domofonu so odkrili sluzasto sled, ki je vodila do – polža. Izkazalo se je, da se je povsem brezskrbno plazil po plošči in na poti pritiskal na vse (izjemno občutljive) gumbe ter tako drugega za drugim zbujal stanovalce.

Polži marsikomu povzročajo veliko sivih las, sploh kadar po nočnem deževju stopimo iz hiše in nas ob pogledu na teraso in tlakovce, polne mladih polžev, kakšen centimeter dolgih, še čisto tankih, skoraj kap, za nameček pa jih veliko leze še po fasadi navzgor in za seboj pušča sluz.

Površina folije je gladka in spolzka, kar jih dodatno odvrača.

Rešitev je alufolija

Mnogi naši vrtnarji, tako amaterski kot profesionalni, vedo, kako trmasti sovražniki so lahko polži na vrtu, še posebno v vlažnejših in toplejših mesecih, ko pridejo iskat svežo in zeleno hrano. Ti na videz neškodljivi mehkužci, počasni in tihi, lahko v eni sami noči uničijo ves trud, ki je bil vložen v tednih in mesecih gojenja rastlin.

Kadar leze po fasadi, pušča za seboj sled. FOTO: Fibonacci/Getty Images
Kadar leze po fasadi, pušča za seboj sled. FOTO: Fibonacci/Getty Images

Še posebno uničujoči so za mlade sadike solate, bazilike, jagod in številnih drugih občutljivih vrtnin. Tradicionalne metode zatiranja polžev pogosto vključujejo različne vrste pesticidov, ki pa so lahko škodljivi za druge živali, zemljo in tudi za otroke ter hišne ljubljenčke. V iskanju bolj naravne in nestrupene rešitve so mnogi vrtnarji odkrili nekaj presenetljivo uporabnega: aluminijasto folijo. Ta še kako vpliva na polževe čute. Ko se poskuša plaziti po njej, doživlja nadvse neprijeten stik, ki nastane med mokrim in sluzastim telesom ter hladno kovinsko površino.

V nekaterih primerih nastane celo rahla elektrokemična reakcija, kar pri polžu še poveča nelagodje. Poleg tega je površina folije gladka in spolzka, to pa jih dodatno odvrača. Nagonsko bodo raje poiskali pot, ki bo manj neudobna, vaše rastline in vašo fasado pa pustili pri miru.

Še posebno uničujoči so za mlade sadike solate, bazilike, jagod.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

polži polži na vrtu rastline vrtnarjenje vrt škodljivci na vrtu raj doma zaščita škodljivci polž

Priporočamo

Lov na Kir­kovega morilca končan?! Streljal je 22-letni Tyler iz policijske družine (FOTO)
Burno pri Urški Klakočar Zupančič: Cigler Kralj ji je očital avtokracijo in zapustil sejo
To je posnetek Charlieja Kirka, ki ga Putinovi množično delijo: »Se bojite, da vas bodo Ukrajinci ubili?« (VIDEO)
Milorad Dodik pozval Srbe v Sloveniji, naj glasujejo za Janšo

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Lov na Kir­kovega morilca končan?! Streljal je 22-letni Tyler iz policijske družine (FOTO)
Burno pri Urški Klakočar Zupančič: Cigler Kralj ji je očital avtokracijo in zapustil sejo
To je posnetek Charlieja Kirka, ki ga Putinovi množično delijo: »Se bojite, da vas bodo Ukrajinci ubili?« (VIDEO)
Milorad Dodik pozval Srbe v Sloveniji, naj glasujejo za Janšo

Izbrano za vas

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.