Ko pustite psa samega doma …

Psi so družabne živali, zato težko ostanejo sami, še posebej, če tega niso vajeni. Ostati sam doma lahko psu predstavlja tesnobo, stisko, stres, zaradi česar se nemalokrat pojavi nezaželeno vedenje, kot je pretirano lajanje in tuljenje, uničevanje pohištva in predmetov. Psa morate naučiti, da bo brez težav ostal doma nekaj ur sam, ne da bi se ob tem počutil neprijetno. Kako to narediti?

