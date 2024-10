Jesenski sprehod z našim štirinožcem v naravi je običajno sproščujoč, saj je narava še posebej lepa zaradi živahnih pisanih barv in vremena, ki je ravno prav zmerno, da ni prevroče in ne premrzlo. Če imamo srečo, bomo vmes našli kakšno gobo ali kostanj. A kjer je kostanj, so tudi kostanjeve bodice, zato bodite pozorni, da se jim bo vaš kuža izognil.

Več na deloindom.si.