Ko partnerju manjka seksa

Spolni odnosi so pomembni za fizično in psihično zdravje telesa, med njimi se sproščajo hormoni ugodja, in ko tega začne primanjkovati, ljudje kažejo določene znake.

Slaba volja

Nerazpoloženost, slabovoljnost ali osornost brez posebnega razloga so pogosto znaki, ki odražajo nižjo stopnjo dopamina, ki bi ga zlahka pridobili z nekaj spolne aktivnosti. Občutek je podoben, ko je nekdo lačen, pa ne dobi jesti in je iz minute v minuto bolj tečen, čeprav je povsem jasno, kaj mora storiti, da bo sit. Partnerja, ki se dobro razumeta, se znata dogovoriti.

Slab spanec

Vzrokov za slab spanec, težave, preden zaspite, ali nočno prebujanje je lahko veliko, eden izmed njih pa je tudi pomanjkanje seksa. Strokovnjaki trdijo, da je to zato, ker se med orgazmom sproži hormon oksitocin, ki je odgovoren tudi za kakovost spanja. Če seksa ni dovolj, je to lahko eden izmed vzrokov, zakaj ne spimo dobro, če odmislimo vse druge skrbi.